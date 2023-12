Titre : Joby Aviation va établir une usine de fabrication révolutionnaire d'eVTOL à Dayton, Ohio

Résumé : Joby Aviation, une entreprise leader dans le développement de véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL), a choisi Dayton, Ohio, comme emplacement pour son usine de fabrication révolutionnaire. L’installation, qui devrait être opérationnelle d’ici 2025, devrait créer des milliers d’emplois et révolutionner le secteur des transports.

Gwen Eberly, responsable du développement économique et de la planification du comté de Montgomery, a annoncé que Joby avait concentré son attention sur l'ancien site de traitement du courrier situé au 3571 Concorde. L'État avait initialement prévu que l'emploi de Joby dans la région pourrait atteindre 2,000 1,200 travailleurs, mais des documents récents du comté suggèrent qu'environ XNUMX XNUMX emplois seraient initialement attendus. Néanmoins, cela représente un coup de pouce significatif pour l’économie locale.

Les responsables de la ville de Dayton et de la Dayton Development Coalition ont programmé une réunion avec les représentants de Joby pour discuter d'autres plans et objectifs. Il est prévu que ces discussions ouvriront la voie à la mise en œuvre du projet.

En plus de l'investissement de Joby Aviation, le comté de Montgomery a reçu des demandes de financement de développement économique de diverses sociétés. Diné Development Corp. prévoit de déménager sur Dayton's Monument Avenue, créant ainsi 250 nouveaux emplois et investissant 6.4 millions de dollars dans l'amélioration des bâtiments. Le projet Calabria vise à créer un nouveau bâtiment de 40,000 30 pieds carrés pour une entreprise de revêtement époxy, générant 101 emplois et conservant 80 emplois existants. Project Transponder a proposé le développement d'un espace de laboratoire dans le Miami Valley Research Park, ce qui entraînerait la création de 223 nouveaux emplois. Le projet Papyrus prévoit de fabriquer des produits papier spécialisés d'identification par radiofréquence pour les batteries de véhicules électriques, offrant ainsi 12.3 opportunités d'emploi. Electro Polish a l'intention de tripler sa capacité de fabrication grâce à un investissement de 40 millions de dollars, créant ainsi XNUMX nouveaux emplois. Enfin, Display Dynamics, une société de conception et de production spécialisée dans les affichages interactifs pour les musées et les zoos, envisage de déménager à Trotwood ou à Harrison Township.

Ces développements témoignent de la croissance positive et du progrès économique en cours à Dayton, Ohio. Avec Joby Aviation à la pointe de l'industrie eVTOL, la région a une opportunité unique de devenir un acteur majeur dans l'avenir de la technologie des transports.

