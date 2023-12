Les offres d’emploi aux États-Unis tombent à leur plus bas niveau depuis mars 2021, signalant un refroidissement du marché du travail

By

Les dernières données du ministère américain du Travail révèlent que les offres d'emploi dans le pays ont diminué de 617,000 8.7 pour atteindre 2021 millions en octobre, ce qui représente le niveau le plus bas depuis mars XNUMX. Cette baisse sert d'indicateur de l'affaiblissement de la demande de travailleurs des employeurs. Jason Furman, ancien président du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche et actuel professeur à l'Université Harvard, y voit une nouvelle indication d'un atterrissage en douceur de l'économie.

La Réserve fédérale a délibérément pris des mesures pour calmer le marché du travail et l’économie dans son ensemble en augmentant les coûts d’emprunt depuis début 2022, dans le but de lutter contre une inflation toujours élevée. L’objectif de la banque centrale est de parvenir à un équilibre permettant de réduire l’inflation sans provoquer de ralentissement économique ni d’atterrissage brutal. Un atterrissage en douceur est souvent comparé à la « bouillie de Boucle d'or » pour les banquiers centraux. Elle représente une économie qui n’est ni trop chaude (avec une inflation élevée) ni trop froide (en récession).

Les économistes surveillent de près le marché du travail à la recherche de signes d’atterrissage en douceur, et la récente baisse des offres d’emploi s’ajoute aux signaux positifs. Malgré cette baisse significative, les offres d'emploi sont toujours 25 % supérieures à leurs niveaux d'avant la pandémie de février 2020. De plus, d'autres indicateurs du marché du travail, tels que les départs et les embauches, sont restés stables, ce qui suggère que les employeurs souhaitent conserver leurs travailleurs.

Bien que le marché du travail soit toujours considéré comme favorable, les travailleurs ont constaté une diminution de leur effet de levier par rapport aux années précédentes, les fortes augmentations de salaire et les primes de signature étant devenues moins courantes. Des opportunités d'emploi sont toujours disponibles, mais elles peuvent être plus difficiles à obtenir, sauf dans des secteurs comme la santé, qui connaissent de graves pénuries de main-d'œuvre.

Dans l’ensemble, le ralentissement du marché du travail peut être considéré comme un signe positif, indiquant une progression vers un atterrissage en douceur de l’économie américaine. Cependant, les économistes continuent de suivre la situation de près pour évaluer tout changement ou défi potentiel qui pourrait survenir.