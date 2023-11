La demande croissante de verres de couverture mobiles incurvés entraîne des plans d'expansion pour JNTC

Le succès sans précédent des smartphones de la série Mate 60 de Huawei a déclenché une forte demande de verres de protection incurvés pour mobiles. En conséquence, JNTC, un fournisseur sud-coréen réputé dans ce secteur, prévoit une croissance substantielle de ses revenus en 2023. Afin de capitaliser sur ce marché en croissance, l'entreprise a annoncé son intention d'étendre sa base de fabrication au Vietnam.

Le verre de protection mobile incurvé fait référence au verre spécialisé utilisé dans la fabrication de smartphones dotés d'écrans incurvés. Cette technologie améliore non seulement l'attrait visuel d'un appareil, mais améliore également l'expérience utilisateur en offrant un champ de vision plus large et un design plus élégant.

Les consommateurs étant de plus en plus attirés par les smartphones dotés d’écrans incurvés, JNTC a reconnu la nécessité d’augmenter ses capacités de production. La décision d'étendre sa base de fabrication au Vietnam démontre l'engagement de l'entreprise à répondre à la demande croissante de verres de couverture mobiles courbés. Cette décision stratégique permettra à JNTC de rationaliser ses opérations, d'augmenter sa capacité de production et d'améliorer son efficacité globale.

En renforçant sa présence au Vietnam, JNTC ambitionne de se positionner comme un fournisseur leader sur le marché mondial des lamelles mobiles courbées. Avec des projections indiquant une forte croissance dans ce secteur, l’entreprise est convaincue que cette expansion se traduira par des gains de revenus significatifs en 2023 et au-delà.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’un verre de couverture mobile incurvé ?

R : Le verre de couverture mobile incurvé fait référence au verre spécialisé utilisé dans la fabrication de smartphones dotés d'écrans incurvés. Il améliore l'attrait visuel d'un appareil et améliore l'expérience utilisateur.

Q : Pourquoi JNTC élargit-il sa base de fabrication ?

R : JNTC étend sa base de fabrication au Vietnam pour répondre à la demande croissante de verres de protection incurvés pour mobiles, motivée par le succès des smartphones de la série Mate 60 de Huawei.

Q : Quels sont les avantages du verre de couverture mobile incurvé ?

R : Le verre de couverture mobile incurvé offre un champ de vision plus large, un design plus élégant et améliore l'expérience utilisateur globale.

Q : Quels sont les avantages de l’expansion de JNTC au Vietnam ?

R : En élargissant sa base de fabrication au Vietnam, JNTC vise à augmenter sa capacité de production, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à se positionner comme l'un des principaux fournisseurs sur le marché mondial des verres de couverture mobiles courbés.

Sources:

– [Fournisseur sud-coréen] (URL : https://example.com)