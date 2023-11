Nouvelle collaboration pour optimiser les performances des centrales photovoltaïques

JinkoSolar Australia a récemment annoncé un partenariat révolutionnaire avec le groupe de recherche sur l'intelligence artificielle, la caractérisation, les défauts et les contacts (ACDC) de la prestigieuse université de Nouvelle-Galles du Sud. La collaboration vise à révolutionner les performances sur le terrain des technologies de cellules solaires de pointe de JinkoSolar, y compris leurs très attendus modules bifaciaux PERC et TOPCon de nouvelle génération.

Au lieu de s'appuyer uniquement sur des méthodes traditionnelles, JinkoSolar va désormais tirer parti de l'expertise du groupe de recherche ACDC pour exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique pour surveiller et optimiser les performances de ses centrales photovoltaïques en temps réel. En fournissant des données électriques et météorologiques cruciales générées par leurs modules de nouvelle génération, JinkoSolar permettra au groupe de recherche de développer des stratégies innovantes pour augmenter l'efficacité et maximiser la production globale de l'usine.

Avec le soutien de l'Agence australienne des énergies renouvelables, la collaboration vise également à développer un système de surveillance commerciale de pointe spécifiquement adapté aux centrales photovoltaïques. Cette plate-forme avancée utilisera les données historiques et les capacités d'apprentissage automatique pour améliorer les stratégies d'exploitation et de maintenance (O&M). En prévoyant avec précision les taux de salissure, en enquêtant sur la dégradation des modules et des systèmes et en permettant des mesures de maintenance proactives, la plate-forme préviendra efficacement les pannes et garantira que les usines continuent de fonctionner à leurs niveaux de performances optimaux.

L'intégration de l'intelligence artificielle et des algorithmes d'apprentissage automatique dans les applications photovoltaïques constitue une avancée significative dans le secteur des énergies renouvelables. Cette collaboration entre JinkoSolar Australia et le groupe de recherche ACDC démontre non seulement leur engagement en faveur de l'innovation technologique, mais promet également d'améliorer considérablement l'efficacité et la longévité des centrales solaires.

Dans l’ensemble, cette collaboration stratégique représente une opportunité remarquable de tirer parti de la recherche de pointe et des technologies avancées, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus durable et plus productif dans le domaine de l’énergie solaire.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que la technologie PERC ?

PERC signifie Passivated Emitter and Rear Cell. Il s'agit d'une technologie de cellules solaires qui améliore l'efficacité des panneaux solaires en réduisant les pertes par recombinaison à la surface arrière.

Que sont les modules bifaciaux ?

Les modules bifaciaux sont des panneaux solaires capables de produire de l'électricité des deux côtés du module. Ils exploitent la lumière du soleil provenant de l’avant et captent également la lumière réfléchie par le sol ou les surfaces environnantes, augmentant ainsi la production d’énergie globale.

Comment l’intelligence artificielle améliore-t-elle les performances des installations photovoltaïques ?

L'intelligence artificielle, en particulier les algorithmes d'apprentissage automatique, peut analyser de grandes quantités de données collectées à partir des centrales photovoltaïques et identifier des modèles et des tendances. Cela permet une maintenance proactive, une prévision précise des pannes et une optimisation des performances de l'usine, augmentant ainsi l'efficacité et le rendement.