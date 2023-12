Jim Wertz annonce sa candidature au siège du Sénat de Pennsylvanie

By

Résumé : Jim Wertz, ancien président du Parti démocrate du comté d'Erie, a déclaré son intention de se présenter au siège du Sénat de Pennsylvanie dans le 49e district, défiant le sénateur sortant Dan Laughlin. Wertz a souligné l'importance pour les élus de connaître et de représenter les personnes qu'ils servent. La prochaine saison électorale devrait être très compétitive, attirant l’attention des Républicains et des Démocrates.

Jim Wertz, démocrate et ancien président du Parti démocrate du comté d'Erie, se lance dans la course au siège du Sénat de Pennsylvanie dans le 49e district. Sa décision de se présenter constitue un défi direct au sénateur sortant Dan Laughlin.

Wertz estime qu'il est crucial que les élus aient une compréhension approfondie de leurs électeurs. « Les habitants du comté d'Erie méritent de savoir que nos élus savent qui ils sont, où ils se trouvent et ce qu'ils font », a déclaré Wertz.

Cette course a retenu l'attention en raison de la familiarité antérieure entre les deux candidats. En août 2022, Laughlin a intenté une action en diffamation contre Wertz et l'Erie Reader pour un article d'opinion accusant Laughlin d'être impliqué dans les efforts visant à renverser les élections de 2020. Malgré cette controverse, les partisans de Laughlin dans le comté d'Erie soutiennent qu'il représente leurs intérêts.

Wertz critique le bilan électoral de Laughlin et estime qu'il donne une image différente une fois à Harrisburg, loin du comté d'Erie. Cependant, la position de Laughlin au Sénat lui donne plus de pouvoir pour ramener des financements et des projets dans le comté, ce qui a été reconnu par le président du Parti républicain du comté d'Erie, Tom Eddy.

À l’approche de la saison électorale de 2023, républicains et démocrates se préparent à une course très compétitive. L’élection présidentielle, en particulier, devrait attirer beaucoup d’attention et susciter l’engagement des électeurs.

Jim Wertz est issu d'un milieu ouvrier et est enseignant à l'Université d'Edinboro depuis plusieurs années. Il a occupé divers postes de direction au sein de l'université et a fait ses preuves en matière de collaboration avec des candidats et des campagnes politiques couronnés de succès.

Avec sa démission du Parti démocrate du comté d'Erie en novembre 2023, Wertz se concentre désormais sur sa candidature au siège du Sénat de Pennsylvanie, dans le but d'apporter une nouvelle perspective et une représentation dédiée au 49e district.

