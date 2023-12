Futuristic Jet Capsule SS : une aventure éco-responsable sur l'eau

La Jet Capsule SS (Supersport) du designer italien Pierpaolo Lazzarini devrait faire des vagues en 2024 avec son design épuré et ses fonctionnalités innovantes. Ce bateau à moteur compact offre un mélange unique de puissance et de durabilité, attirant aussi bien les voyageurs soucieux de l'environnement que les passionnés d'aventure.

Au cœur du Jet Capsule SS se trouve un moteur essence de 640 ch, offrant des performances impressionnantes sur l'eau. Avec une vitesse de pointe de 38 nœuds (43.7 km/h), il promet une balade exaltante pour les amateurs de sensations fortes. En seulement 70.3 secondes, ce bateau à moteur peut sprinter jusqu'à 12 nœuds, démontrant son agilité et sa puissance.

Mais ce n’est pas seulement une question de vitesse. L'intérieur du Jet Capsule SS est conçu dans un souci de polyvalence. Il peut être personnalisé pour accueillir différents aménagements, notamment un coin repas, des lits et des toilettes. Pouvant accueillir jusqu'à 10 passagers, il assure confort et commodité lors de vos aventures.

L'une des caractéristiques remarquables du Jet Capsule SS est son système d'accueil entièrement électrique. D'une simple pression sur un bouton, le bateau peut passer en mode électrique uniquement pendant la croisière et l'amarrage à basse vitesse. Cela réduit non seulement l’empreinte environnementale, mais offre également une expérience plus calme et sereine sur l’eau.

Au-delà de la fonctionnalité, le Jet Capsule SS offre des équipements luxueux. Son arrière large permet un embarquement et un débarquement faciles et peut même être modifié pour inclure une porte coulissante pour plus de commodité. Le toit dispose d'un transat, offrant le point de vue idéal pour profiter de la vue panoramique tout en se prélassant au soleil.

Bien que les prix n'aient pas encore été révélés, les délais de construction du Jet Capsule SS devraient varier de 6 à 18 mois. Ce bateau à moteur méticuleusement conçu sera fabriqué en Italie, confirmant ainsi la réputation d'excellence du pays en matière de conception et d'ingénierie.

En conclusion, le Jet Capsule SS n'est pas qu'un simple bateau à moteur ; c'est une expérience. Avec son design futuriste, ses performances puissantes et ses fonctionnalités respectueuses de l'environnement, il offre une nouvelle perspective sur les aventures aquatiques. Préparez-vous à embarquer pour des voyages inoubliables avec le Jet Capsule SS.

QFP

Quelle est la vitesse maximale du Jet Capsule SS ?

Le Jet Capsule SS peut atteindre une vitesse de pointe de 38 nœuds (43.7 km/h).

Combien de passagers le Jet Capsule SS peut-il accueillir ?

Le Jet Capsule SS peut accueillir jusqu'à 10 passagers.

Le Jet Capsule SS peut-il passer en mode électrique uniquement ?

Oui, le Jet Capsule SS dispose d'un système d'amarrage entièrement électrique, lui permettant de passer en mode électrique uniquement pendant la croisière et l'amarrage à basse vitesse.

Où est fabriqué le Jet Capsule SS ?

Le Jet Capsule SS est fabriqué en Italie, connue pour son excellence en matière de conception et d'ingénierie.