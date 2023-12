L'ancien pilote de NASCAR Bubba Mayfield revient au 5 Flags Speedway pour une course passionnante

By

L'ancien pilote de NASCAR, Bubba Mayfield, attend avec impatience son retour au 5 Flags Speedway pour une prochaine course, dans l'espoir de terminer la journée avec une victoire triomphale. Même si Mayfield est enthousiasmé par la course elle-même, il est également ravi de participer à un événement sur un circuit aussi emblématique.

Mayfield, qui est devenu une figure bien connue de la scène locale des courses sur courte piste, a connu le succès dans la Grand National Series cette saison. Avec six victoires à son actif, il a dominé les courses dans les Carolines, à Montgomery, en Alabama et ailleurs. Bien qu'il n'ait pas piloté fréquemment sa voiture de terre, il a participé activement à diverses épreuves sur asphalte.

Pour la prochaine course Faith Chapel Outlaws 50 lundi, Mayfield espère reproduire ses réalisations précédentes et remporter une autre victoire. Pour ajouter à l'excitation, Mayfield sera rejoint par son bon ami et ancien pilote de NASCAR National Series, Chad Chaffin. Mayfield félicite les compétences de conduite de Chaffin, exprimant son enthousiasme à l'idée de se battre avec lui sur la piste.

L'événement Faith Chapel Outlaw Late Model sera télédiffusé sur Racing America le lundi 4 décembre. Les téléspectateurs peuvent assister à cette course palpitante en achetant le forfait week-end Monday Snowball Derby ou en optant pour le All Access Weekend PPV Pass.

Le retour de Bubba Mayfield au 5 Flags Speedway promet une course exaltante, alors que les fans attendent avec impatience la performance de ce coureur chevronné. Soutenu par une équipe solide et entouré de personnes talentueuses, Mayfield vise à mettre en valeur ses compétences et à prouver qu'il est aussi bon que ses concurrents.

