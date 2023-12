Blue Origin vise à accélérer sa croissance et à rivaliser avec SpaceX

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, a récemment évoqué ses projets visant à accélérer la croissance de Blue Origin lors d'un entretien de deux heures avec Lex Fridman. Alors que Blue Origin a été considéré comme quelque peu décevant en termes d’exécution, Bezos a exprimé sa détermination à apporter des améliorations significatives.

Bezos a reconnu que Blue Origin devait agir plus rapidement et a souligné l’urgence de le faire. Il a déclaré que sa décision de démissionner de son poste de PDG d'Amazon était motivée par son désir de se concentrer sur Blue Origin et d'injecter à l'entreprise l'énergie et le sentiment d'urgence dont elle a besoin. Bezos vise à faire de Blue Origin l'entreprise la plus décisive au monde, tous secteurs confondus, connue pour prendre des risques calculés et prendre des décisions rapides.

L'un des principaux facteurs contribuant à la lenteur des progrès de Blue Origin est la comparaison avec SpaceX, dirigé par Elon Musk. Bezos reconnaît l'importance de l'esprit de décision et a mis en œuvre des changements au sein de Blue Origin pour adopter cette approche. La nomination de Dave Limp, un ancien dirigeant d'Amazon, au poste de nouveau PDG de Blue Origin devrait soutenir les efforts de l'entreprise pour devenir plus décisive et plus efficace.

Selon Bezos, Blue Origin pourrait enfin être sur la voie de résultats tangibles. La fusée New Glenn de la société est sur le point d'être prête et Bezos a exprimé son optimisme quant au premier lancement qui aura lieu en 2024. De plus, Blue Origin vise à augmenter sa capacité de fabrication pour soutenir la production de deux douzaines de fusées par an.

Interrogé sur Elon Musk, Bezos a adopté une position diplomatique et a reconnu les réalisations de Musk en tant que leader compétent. Alors que Bezos et Musk se sont livrés à des querelles publiques dans le passé, Bezos a souligné qu'il est impossible de juger quelqu'un uniquement sur la base de sa personnalité publique, et Musk doit être un leader compétent pour avoir réussi avec des entreprises comme Tesla et SpaceX.

Dans l’ensemble, l’interview de Bezos a souligné sa détermination à propulser Blue Origin vers l’avant et à rattraper des concurrents comme SpaceX. Avec des plans pour une prise de décision plus rapide et le lancement prochain de New Glenn, Blue Origin vise à faire des progrès significatifs dans l'industrie spatiale dans les années à venir.