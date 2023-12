Blue Origin vise à accélérer ses progrès et à devenir une entreprise décisive

By

Lors d’une récente interview, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a parlé franchement des progrès de sa société spatiale, Blue Origin. Tout en reconnaissant ses performances décevantes actuelles, Bezos a souligné la nécessité d’accélérer et d’agir de manière plus urgente afin de propulser Blue Origin vers l’avant. Bezos estime que la clé pour y parvenir est que Blue Origin devienne l’entreprise la plus décisive au monde.

"Nous allons devenir très doués pour prendre des risques technologiques appropriés et prendre ces décisions rapidement", a déclaré Bezos. « Vous savez, être audacieux sur ces choses-là. Et avoir la bonne culture qui soutient cela. Il faut que les gens soient ambitieux, techniquement ambitieux. Bezos a l’intention que Blue Origin étudie plusieurs approches d’un problème, mais prenne des décisions rapidement et soit ouvert à une correction de cap si nécessaire.

Bezos a également reconnu l’inévitable comparaison entre Blue Origin et SpaceX, fondé par son compatriote milliardaire Elon Musk. Il a souligné l'importance de la détermination comme secret du succès de SpaceX. La capacité de Musk à prendre des décisions rapidement lors des réunions techniques a permis à SpaceX de progresser rapidement, alors que de nombreuses entreprises sont confrontées à des niveaux de bureaucratie et à des processus de prise de décision lents.

Pour accélérer les progrès, Bezos a récemment remplacé le PDG de Blue Origin, Bob Smith, par Dave Limp, un ancien cadre d'Amazon connu pour son style de leadership décisif. Ce changement de direction, associé à la préparation imminente de Blue Origin de la fusée New Glenn, a insufflé l'optimisme à Bezos. Il a révélé qu’il s’attend à ce que le premier lancement de New Glenn ait lieu en 2024.

Bien que Bezos n'ait pas directement répondu aux commentaires de Musk sur les capacités de la fusée orbitale de Blue Origin, il a fait preuve de respect pour les réalisations de Musk. « Il est impossible d'avoir Tesla et SpaceX sans être un leader compétent. C'est impossible », a fait remarquer Bezos.

Dans le but de devenir une entreprise plus décisive, Blue Origin vise à accélérer ses progrès, à développer des méthodes de fabrication rentables et, à terme, à atteindre l'orbite avec ses objectifs ambitieux d'exploration spatiale.