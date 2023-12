Blue Origin vise à devenir l'entreprise la plus décisive au monde, selon Jeff Bezos

Lors d'une récente interview avec l'informaticien Lex Fridman, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a partagé son point de vue sur Blue Origin, sa société d'exploration spatiale. Bezos a reconnu que Blue Origin a été lent dans son exécution par rapport à SpaceX, et il a attribué cela au besoin d'une plus grande rapidité et d'une plus grande urgence. Bezos a souligné qu'il avait quitté son rôle de PDG d'Amazon pour se consacrer à Blue Origin et fournir l'énergie et le sentiment d'urgence nécessaires pour propulser l'entreprise vers l'avant.

Pour accélérer les progrès, Bezos a déclaré que Blue Origin avait pour objectif de devenir l'entreprise la plus décisive au monde. Cela implique de prendre des risques appropriés en adoptant de nouvelles technologies et en prenant des décisions rapides. Bezos a souligné l’importance de disposer d’une équipe ambitieuse et techniquement compétente, capable d’évaluer rapidement différentes options et de prendre des choix décisifs. Cette approche, audacieuse et efficace dans la prise de décision, contraste avec les processus décisionnels lents et bureaucratiques souvent observés dans les entreprises ou les agences gouvernementales.

Bezos a également reconnu la nécessité d'un changement dans la direction de Blue Origin. La société a récemment remplacé son PDG, Bob Smith, par Dave Limp, un ancien dirigeant d'Amazon connu pour son approche décisive des affaires. Bezos a exprimé son optimisme quant à l'avenir de Blue Origin, notamment en ce qui concerne l'atteinte de l'orbite. Il a révélé que la fusée New Glenn de la société était sur le point d'être prête, le premier lancement étant attendu en 2024.

Interrogé sur Elon Musk, Bezos a adopté une position diplomatique et a salué les capacités de leadership de Musk. Il a reconnu les réalisations impressionnantes des sociétés de Musk, Tesla et SpaceX, et a souligné qu'un tel succès témoigne des capacités de Musk en tant que leader.

Dans l’ensemble, la vision de Bezos pour Blue Origin consiste à devenir plus décisif et plus efficace afin de rattraper des concurrents comme SpaceX. En favorisant une culture audacieuse et techniquement ambitieuse, Bezos vise à propulser Blue Origin dans une nouvelle ère d’exploration spatiale et à réaliser des progrès significatifs dans un avenir proche.