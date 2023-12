Blue Origin vise une vitesse et une détermination accrues

Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon et de Blue Origin, a récemment accordé une interview pour discuter de sa société spatiale et de ses progrès. Bien que Bezos ait reconnu que Blue Origin avait mis du temps à atteindre ses objectifs, il a exprimé sa détermination à accélérer les progrès de l'entreprise.

Bezos a déclaré que Blue Origin vise à devenir l'entreprise la plus décisive au monde dans tous les secteurs. Il a souligné l’importance de prendre des risques appropriés et de prendre des décisions rapides, même si cela peut nécessiter des corrections de cap plus tard. L'objectif de Blue Origin est d'avoir une culture qui soutient une réflexion ambitieuse et une prise de décision rapide.

La comparaison entre Blue Origin et SpaceX est inévitable, étant donné que les deux sociétés ont des fondateurs milliardaires. Bezos a souligné l'importance de l'esprit de décision, une qualité qui a contribué au succès de SpaceX. En prenant des décisions rapidement et en en acceptant la responsabilité, SpaceX a pu avancer et franchir des étapes notables.

Conscient de la nécessité d'un changement, Bezos a récemment remplacé le PDG de Blue Origin, Bob Smith, par Dave Limp, un ancien dirigeant d'Amazon connu pour son leadership décisif. Ce changement de direction devrait aider Blue Origin à accélérer ses progrès et à produire des résultats tangibles.

Bezos a exprimé son optimisme quant à l'avenir de Blue Origin, en particulier en ce qui concerne la fusée New Glenn de la société. Il a mentionné que le premier lancement de New Glenn devrait avoir lieu en 2024. Blue Origin se concentre sur la cadence de fabrication, en veillant à ce que la capacité de produire deux douzaines de fusées par an soit établie.

Concernant la rivalité avec SpaceX d'Elon Musk, Bezos a pris la grande voie et a loué les capacités de Musk en tant que leader. Tout en reconnaissant la concurrence, Bezos a souligné la nécessité de juger les individus en fonction de leurs réalisations plutôt que de leur personnalité publique.

En conclusion, Blue Origin est déterminé à accroître sa rapidité et sa détermination pour rattraper ses concurrents de l'industrie spatiale. Avec un nouveau PDG à la barre et le développement de la fusée New Glenn progressant, l'entreprise semble être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs et avoir un impact significatif dans l'exploration spatiale.