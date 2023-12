Jeff Bezos parle des projets futurs de Blue Origin

Dans une récente interview, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin, a évoqué les plans et stratégies futurs de sa société spatiale. Tout en reconnaissant la lenteur des progrès de Blue Origin par rapport à SpaceX, Bezos a exprimé sa détermination à la rendre plus décisive et plus efficace dans ses opérations. Il a révélé que sa décision de quitter son poste de PDG d'Amazon était motivée par son désir de consacrer plus de temps et d'énergie à Blue Origin.

Bezos a présenté sa vision de Blue Origin, déclarant que l'entreprise vise à devenir l'entreprise la plus décisive de tous les secteurs. Il a souligné l'importance de prendre des risques technologiques appropriés, de prendre des décisions rapides et d'inculquer une culture d'audace au sein de l'organisation. Bezos estime qu'être décisif et ambitieux permettra à Blue Origin d'accélérer ses progrès et d'atteindre ses objectifs.

Les comparaisons avec SpaceX, une autre entreprise spatiale de premier plan dirigée par Elon Musk, sont inévitables. Bezos a reconnu l'importance du caractère décisif dans le succès de SpaceX et a exprimé son intérêt à imiter cette approche. Il a souligné la nécessité de prendre des décisions rapidement et d'être prêt à changer de cap si nécessaire.

Dans le cadre des efforts de Blue Origin pour accélérer les progrès, Bezos a récemment nommé Dave Limp, un ancien dirigeant d'Amazon, au poste de PDG de Blue Origin. Cette évolution vers un esprit de décision devrait entraîner un changement positif dans le rythme de développement de l'entreprise.

Pour l’avenir, Bezos a exprimé son optimisme quant aux réalisations à venir de Blue Origin. Il a mentionné que la fusée New Glenn de la société était sur le point d'être prête et a prédit que le premier lancement aurait lieu en 2024. Bezos a également souligné l'importance d'une fabrication rapide pour renforcer la capacité de lancer deux douzaines de fusées par an.

Interrogé sur Elon Musk, Bezos a pris la grande route et a salué les capacités de Musk en tant que leader. Il a reconnu que juger quelqu'un uniquement sur la base de sa personnalité publique est insuffisant et a reconnu les réalisations de Musk comme un témoignage de ses compétences en leadership.

Dans l'ensemble, l'interview de Bezos a mis en lumière la détermination de Blue Origin à progresser rapidement et à rattraper ses concurrents du secteur comme SpaceX. L'accent mis par l'entreprise sur l'esprit de décision et la prise de décision audacieuse signifie une nouvelle direction pour Blue Origin, ouvrant potentiellement la voie à des progrès significatifs dans un avenir proche.