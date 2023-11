Une touche rétro sur le son moderne : présentation du JBL Authentics 300

Le JBL Authentics 300 témoigne de la philosophie selon laquelle tout ce qui est ancien redevient neuf. Avec son design résolument rétro, cette enceinte apporte une touche de nostalgie à votre configuration audio domestique. Inspiré des enceintes domestiques emblématiques JBL L100 des années 1970, l'Authentics 300 est doté d'une calandre Quadrex, d'un cadre en aluminium et d'un boîtier gainé de cuir synthétique. Même si les matériaux sont modernes, ils rendent hommage au cuir véritable et à l'esthétique classique du passé.

Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence rétro : le JBL Authentics 300 est équipé de toutes les dernières technologies pour offrir une qualité sonore exceptionnelle. Avec 100 watts de puissance, deux tweeters de 25 mm et un woofer de 5.25 pouces, ce haut-parleur compact a du punch. Il offre une gamme de fréquences de 45 Hz à 20 kHz, offrant une large gamme sonore pour votre plaisir d'écoute. De plus, grâce à la signature sonore classique de JBL, vous pouvez vous attendre à une expérience audio équilibrée et immersive.

L'Authentics 300 offre également une gamme de fonctionnalités pratiques. Il est compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa, vous permettant de contrôler votre musique en mains libres. L'application JBL One offre une intégration transparente avec vos appareils intelligents, vous donnant accès à divers services de streaming et vous permettant de personnaliser vos paramètres d'égalisation. De plus, le haut-parleur prend en charge Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 AX et dispose même d'un port Ethernet pour une connexion stable et polyvalente.

Avec sa taille compacte et sa poignée de transport intégrée, le JBL Authentics 300 est parfait pour une écoute en déplacement. Son autonomie de 8 heures vous permet de profiter de vos morceaux préférés où que vous soyez. Que vous organisiez un barbecue dans votre jardin ou que vous vous détendiez dans votre salon, cette enceinte polyvalente est conçue pour répondre à vos besoins.

En conclusion, le JBL Authentics 300 allie esthétique rétro et technologie moderne pour offrir une expérience audio vraiment unique. Son design élégant, son son puissant et ses fonctionnalités pratiques en font un choix remarquable pour tout amateur de musique. Préparez-vous à embarquer pour un voyage dans le temps avec cette remarquable enceinte.

FAQ:

Q : Comment le JBL Authentics 300 se compare-t-il aux autres modèles de la gamme ?

R : Le JBL Authentics 300 se situe au milieu de la gamme, offrant une combinaison équilibrée de fonctionnalités et de performances. Il se situe entre l'Authentics 200, qui est légèrement plus petit et plus économique, et l'Authentics 500, qui offre une puissance de sortie plus élevée et des fonctionnalités supplémentaires telles que Dolby Atmos 3.1.

Q : Le JBL Authentics 300 peut-il être utilisé dans une configuration multi-pièces ?

R : Oui, le JBL Authentics 300 prend en charge la lecture multi-pièces, vous permettant de synchroniser plusieurs haut-parleurs dans toute votre maison pour une expérience audio fluide.

Q : Quels matériaux sont utilisés dans la construction du JBL Authentics 300 ?

R : L'Authentics 300 est composé à 100 % de tissu recyclé, à 85 % de plastique recyclé et à 50 % d'aluminium recyclé, ce qui en fait un choix écologique pour les consommateurs soucieux de l'environnement.

