Le Japon lance un télescope à rayons X et un atterrisseur lunaire équipés d'une fusée

Le Japon a lancé avec succès jeudi une fusée depuis le centre spatial de Tanegashima, transportant un télescope à rayons X et un petit atterrisseur lunaire. Le lancement a été retransmis par vidéo en direct par l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA).

Le satellite X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) a été placé en orbite autour de la Terre environ treize minutes après le lancement. XRISM mesurera la vitesse et la composition des objets célestes, contribuant ainsi à l'étude de la façon dont ces objets se sont formés et contribuant à notre compréhension des origines de l'univers.

La JAXA et la NASA travailleront ensemble pour étudier l'intensité de la lumière à différentes longueurs d'onde, la température des corps célestes, ainsi que leurs formes et leur luminosité. La mission vise à fournir des informations précieuses sur les propriétés du plasma chaud, qui peuvent être utilisées dans diverses applications telles que la cicatrisation des plaies, la fabrication de puces informatiques et le nettoyage de l'environnement.

Le télescope à rayons X est accompagné du Smart Lander for Investigating Moon (SLIM), un atterrisseur lunaire léger. SLIM s'est séparé avec succès de la fusée et devrait tenter d'alunir au début de l'année prochaine.

La JAXA développe une « technologie d’atterrissage précis » pour améliorer la précision des atterrissages lunaires et des futures sondes. Le Smart Lander est conçu pour atterrir à environ 100 mètres de sa cible prévue, permettant des atterrissages plus sûrs et une exploration plus précise.

Ce lancement intervient à un moment où les pays du monde entier se concentrent à nouveau sur l'exploration lunaire. Jusqu’à présent, seuls les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde ont réussi à atterrir sur la Lune. Le mois dernier, le vaisseau spatial indien a atterri avec succès près du pôle sud de la Lune, tandis qu'une tentative russe de retour sur la Lune a échoué. Plus tôt cette année, une entreprise privée japonaise a écrasé un atterrisseur lors d’une tentative d’alunissage.

Source : Associated Press via AP News