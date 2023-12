Un homme de Jacksonville condamné à la prison pour avoir abusé des fonds du programme de protection des salaires

Un homme de Jacksonville a été condamné à un an de prison pour avoir abusé de près d'un million de dollars provenant d'un prêt du Programme de protection des chèques de paie (PPP). Kenneth Landers a plaidé coupable de fraude au secours COVID et de blanchiment d'argent et a été condamné à renoncer à 1 910,000 $ gagnés grâce à la fraude PPP.

Landers avait soumis de fausses informations et documents en 2020 et 2021 pour bénéficier de sept prêts PPP totalisant 910,000 XNUMX $, selon le ministère américain de la Justice. Au lieu d’utiliser l’argent pour soutenir les entreprises et les employés comme prévu, Landers a détourné les fonds pour financer des dépenses personnelles.

Les enquêteurs ont découvert que Landers avait dépensé cet argent pour acheter des articles de luxe, notamment une Rolex en or et un roadster Jaguar XKE vintage d'une valeur de 87,000 100,000 $. Il a également retiré plus de XNUMX XNUMX $ en espèces, s'est fait des chèques et a enrichi son compte bancaire personnel. De plus, Landers a utilisé les fonds pour rembourser ses dettes, y compris les hypothèques sur sa maison au bord de l'eau et son entreprise de pneus.

Le ministère de la Justice a réussi à récupérer 272,000 910,000 $ auprès de Landers et a saisi quatre de ses propriétés, ainsi que quatre véhicules. Landers devra également vendre sa maison et son entreprise de pneus pour rembourser le gouvernement et restituer au moins XNUMX XNUMX $ aux contribuables.

L'agent spécial adjoint en charge de l'IRS, Tara Reed, a souligné que le gouvernement s'engage à poursuivre ceux qui fraudent les contribuables, déclarant que « chaque personne qui choisit d'enfreindre la loi et de frauder le gouvernement, nous trouverons et poursuivrons dans toute la mesure du possible. étendue."

Cette affaire met en évidence l’importance de la responsabilité et les efforts déployés pour prévenir l’utilisation abusive des fonds de secours liés à la COVID-XNUMX. Cela nous rappelle que les individus qui exploitent de tels programmes subiront de graves conséquences pour leurs actes.

