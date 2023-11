Hasbro lance le jeu « Monopoly Cricket » en Inde, profitant d'opportunités pertinentes au niveau local

Hasbro, la célèbre marque mondiale de l'industrie du jouet et du jeu, célèbre cette année son centenaire. Avec un héritage centenaire, Hasbro a prouvé sa capacité à rester pertinent grâce à une innovation constante. Conformément à cette philosophie, la société a récemment introduit une nouvelle tournure à son jeu emblématique Monopoly avec « Monopoly Cricket » spécialement conçu pour le marché indien.

Le lancement de « Monopoly Cricket » est une démarche stratégique de Hasbro visant à répondre aux préférences culturelles et locales des consommateurs indiens. Lalit Parmar, directeur national de Hasbro Inde, souligne l'importance de la pertinence culturelle, déclarant que le jeu rassemble deux favoris des fans : le Monopoly, apprécié par plus d'un milliard de joueurs dans le monde, et le cricket, le sport le plus apprécié en Inde.

Conscient de la demande de produits pertinents au niveau local, Hasbro a déjà introduit des variantes régionales du Monopoly en Inde. « Monopoly Cricket » s'ajoute à ce portefeuille et témoigne de l'engagement de l'entreprise à adapter ses offres au marché local.

Pour assurer le succès du lancement, Hasbro a adopté une approche marketing globale. Parmar révèle que la société a mis en œuvre une campagne à 360 degrés englobant la télévision, les chaînes numériques, le merchandising en magasin et la collaboration avec des personnes influentes qui examinent et approuvent le jeu. De plus, Hasbro vise à créer une expérience d'achat en ligne exceptionnelle sur les plateformes de commerce électronique grâce à un contenu attrayant.

Alors que le marché indien des jouets et des jeux est majoritairement inorganisé, avec 80 % du segment exploité par de petits fabricants et des MPME, l'émergence d'acteurs de marque change progressivement le paysage. Parmar attribue ce changement à un accès accru à l'information mondiale, ce qui incite les consommateurs à rechercher des produits de marque soucieux de la qualité. La présence de concurrence sur le marché favorise un environnement sain dans lequel les consommateurs finaux peuvent bénéficier d'un large éventail d'options et d'excellentes propositions de valeur.

Alors que Hasbro continue de saisir les opportunités pertinentes au niveau local et de répondre aux besoins en constante évolution des consommateurs, la société est prête à maintenir sa position d'acteur majeur de l'industrie indienne du jouet et du jeu.

QFP

1. Qu'est-ce que le « Monopoly Cricket » ?

Monopoly Cricket est une variante unique du jeu de société classique Monopoly conçu spécifiquement pour le marché indien. Il combine le gameplay familier du Monopoly avec la popularité du cricket, le sport préféré de l'Inde.

2. Comment Hasbro commercialise-t-il le « Monopoly Cricket » ?

Hasbro déploie une campagne marketing complète à 360 degrés pour « Monopoly Cricket ». Cela comprend des publicités télévisées et numériques, du merchandising en magasin, des collaborations avec des influenceurs qui évaluent le jeu et des efforts visant à offrir une expérience d'achat en ligne attrayante sur les plateformes de commerce électronique.

3. Pourquoi la concurrence est-elle importante sur le marché indien des jouets et des jeux ?

La concurrence sur le marché indien pousse les marques à proposer la meilleure proposition de valeur aux consommateurs. Avec une faible consommation de jouets par habitant par rapport à d’autres marchés, la concurrence conduit à une augmentation des offres soucieuses de la qualité et à un plus large éventail d’options pour les consommateurs.

4. Pourquoi les acteurs de marque gagnent-ils du terrain sur le marché indien ?

Les lecteurs de marque prennent en compte le contrôle de la qualité et sont de plus en plus favorisés par les consommateurs exigeants qui privilégient la meilleure qualité pour leurs enfants. À mesure que la notoriété et l’information sur les lancements mondiaux de jouets et de jeux augmentent, les acteurs de marque constatent une croissance sur le marché indien.