Les résidents de Wake Forest préoccupés par des bruits mystérieux

Les habitants de Wake Forest, en Caroline du Nord, expriment leurs inquiétudes face aux étranges boums qui ont été entendus tout au long de la journée. Les bruits ont été décrits comme ressemblant à des coups de feu, des mortiers ou même des feux d'artifice, mais la source de ces bruits reste inconnue.

Alors que certains résidents ont initialement considéré ces bruits comme des événements quotidiens, d'autres s'inquiètent des dangers potentiels qu'ils représentent. Une résidente, Renae Hill, a même pensé que sa tondeuse à gazon était responsable de ces brusques bruits. Une autre résidente, Natalie Hill, a mentionné qu'elle avait entendu les détonations en lisant ou en étudiant, pour se rendre compte que certains d'entre eux étaient en effet des feux d'artifice.

Selon la police de Wake Forest, elle a reçu des informations faisant état de bruits mystérieux et encourage toute personne ayant des informations à se manifester. Derek Barnwell, un résident voisin, a décrit le son comme étant semblable à celui d'un fusil de chasse, résonnant dans tout le quartier et suscitant l'inquiétude des résidents.

Bien que la section de Jones Farm Road tombe dans les limites de la ville de Wake Forest, la zone située à travers Jones Dairy Road est considérée comme le comté de Wake non constitué en société. Dans cette zone non constituée en société, tirer avec des armes à feu est autorisé avec certaines restrictions, comme ne pas tirer entre 10 heures et 7 heures du matin et obtenir l'autorisation écrite des propriétaires dans un rayon de 300 mètres. Cependant, certains habitants soupçonnent que toutes les règles ne sont pas respectées, ce qui suscite des inquiétudes concernant les balles perdues et la sécurité des enfants du quartier.

La police de Wake Forest a reçu un rapport par courrier électronique concernant le bruit, tandis que le bureau du shérif du comté de Wake n'a reçu aucun rapport mais encourage les résidents à les contacter s'ils ont des informations sur la source des mystérieux booms. La communauté reste en alerte, dans l’espoir d’obtenir des réponses et d’être rassurée quant à l’origine et à la sécurité de ces sons inhabituels.

