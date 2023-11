Nouvel Italjet Dragster 559 Twin : un scooter puissant avec un twist

Italjet, connu pour son approche non conventionnelle de la conception de scooters, a dévoilé sa dernière création à l'EICMA 2023 : le Dragster 559 Twin. Cette centrale électrique de scooter brise le moule avec ses caractéristiques uniques et sa conception axée sur la performance.

Contrairement à la plupart des scooters du marché, le Dragster 559 Twin n'a pas peur de repousser les limites du style des scooters traditionnels. Avec ses tubes de cadre apparents, sa carrosserie angulaire et son carénage qui fait tourner les têtes, ce scooter exige l'attention sur la route. Equipé de pneus Pirelli Diablo Rosso et de deux freins Brembo à l'avant, le Dragster 559 Twin est aussi performant que captivant.

Mais ce qui distingue vraiment ce scooter, c’est son groupe motopropulseur. Le Dragster 559 Twin est équipé d’un moteur bicylindre à injection de carburant, refroidi par liquide, qui développe une puissance remarquable de 58.3 chevaux et un couple de 55 Newton-mètres. Cela en fait le modèle le plus puissant de la gamme Italjet et laisse la plupart des autres scooters dans la poussière.

Contrairement à la norme, le Dragster 559 Twin est doté d'une transmission manuelle à six vitesses, offrant aux pilotes une expérience de conduite plus engageante et dynamique. C'est une rareté dans le monde des scooters, où les transmissions à variation continue (CVT) sont la norme. Italjet est vraiment allé à contre-courant pour proposer un scooter qui comble le fossé entre les scooters traditionnels et les superbikes.

Le Dragster 559 Twin s'adresse également aux jeunes pilotes du marché européen en proposant une version restreinte A2 avec une puissance désaccordée de 48 chevaux. Cela permet aux jeunes pilotes ayant un appétit d'aventure de ressentir le frisson de conduire un scooter puissant dans les limites légales.

En résumé, l'Italjet Dragster 559 Twin est un scooter qui défie les attentes et brouille les frontières entre scooters et superbikes. Avec son design époustouflant, son moteur puissant et sa transmission manuelle, il offre une expérience de conduite unique et exaltante. Que vous soyez passionné de scooter ou pilote à la recherche de sensations fortes, le Dragster 559 Twin laissera à coup sûr une impression durable.

Questions Fréquentes

Puis-je monter sur l'Italjet Dragster 559 Twin si je suis débutant ?

Le Dragster 559 Twin est un scooter puissant conçu pour les pilotes expérimentés. Cependant, Italjet propose une version restreinte A2 avec une puissance de sortie réduite, la rendant accessible aux jeunes pilotes disposant du permis nécessaire.

Qu'est-ce qui différencie l'Italjet Dragster 559 Twin des autres scooters ?

Le Dragster 559 Twin se distingue par son design non conventionnel, comprenant des tubes de cadre apparents, une carrosserie angulaire et un carénage unique. De plus, il dispose d'une transmission manuelle à six vitesses, offrant une expérience de conduite plus engageante et sportive par rapport aux transmissions à variation continue (CVT) typiques de la plupart des scooters.

L'Italjet Dragster 559 Twin est-il disponible dans le monde entier ?

Bien qu'il soit préférable de vérifier la disponibilité auprès des concessionnaires locaux, Italjet propose généralement ses modèles sur divers marchés à l'échelle mondiale. Pour plus de détails spécifiques et la disponibilité dans votre région, nous vous recommandons de contacter les revendeurs Italjet agréés ou de visiter leur site officiel.