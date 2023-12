Niveaux de menace accrus et précautions de voyage pour les Israéliens

Le Conseil de sécurité nationale (NSC) a publié une nouvelle liste de pays où le niveau de menace pour les Israéliens a été élevé en raison du conflit en cours à Gaza. Le NSC a identifié des efforts accrus de la part de l’Iran et de ses mandataires, y compris les factions du Hamas et du Jihad mondial, pour nuire aux cibles israéliennes et juives dans le monde. En outre, les incitations à la haine, les tentatives d’attentat et les manifestations d’antisémitisme ont considérablement augmenté dans de nombreux pays.

Compte tenu du niveau sans précédent de violence potentielle, le NSC conseille aux Israéliens d’examiner attentivement leurs projets de voyage. Même s’ils ne peuvent pas carrément décourager les voyages, ils exhortent les individus à peser les risques avant de décider de leur destination. Les avertissements de menace émis par le NSC vont des mesures de précaution de base dans les pays de niveau 1 aux mesures de précaution accrues dans les pays de niveau 2.

Les principaux pays occidentaux, comme le Royaume-Uni et l’Australie, ont désormais atteint un niveau de préoccupation plus élevé. 17 pays européens, dont l'Allemagne, la France, la Suède et les Pays-Bas, figurent également sur la liste. Pendant ce temps, des pays comme l'Afrique du Sud, l'Érythrée, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Turkménistan ont été élevés au niveau 3, qui recommande uniquement les voyages essentiels. Il est également conseillé aux pays du Moyen-Orient et à ceux frontaliers de l’Iran, ainsi qu’à plusieurs pays musulmans d’Asie, de reporter leurs voyages.

Le NSC met l'accent sur certaines précautions pour les voyageurs. Il conseille aux Israéliens de rester à l'écart des manifestations et des protestations et de se tenir au courant de l'actualité dans leur destination en cas d'activité anti-israélienne ou anti-juive. De plus, les voyageurs sont priés d’éviter d’exposer des symboles israéliens et juifs et d’éviter les grands rassemblements de responsables israéliens et juifs.

En cas d'urgence, les voyageurs israéliens sont encouragés à conserver avec eux les coordonnées de l'ambassade ou du consulat et des services d'urgence. Bien que le NSC reconnaisse l’importance des voyages, il souligne la nécessité de faire preuve de prudence et de sensibilisation compte tenu des niveaux de menace accrus dans diverses régions du monde.

