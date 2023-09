L'importance du rythme circadien dans la performance sportive, la régulation hormonale et le fonctionnement du système immunitaire

By

Une revue récente publiée dans Heliyon met en évidence l'importance du rythme circadien (CR) dans la performance sportive et ses mécanismes sous-jacents. L'étude explore également le rôle de la CR dans le fonctionnement du système immunitaire, l'homéostasie endocrinienne et les différences entre les sexes.

Les rythmes circadiens sont les changements quotidiens de l'activité biologique et comportementale qui se produisent en raison de la capacité naturelle d'un organisme à se synchroniser avec le cycle lumière-obscurité de 24 heures de l'environnement. Ces rythmes sont régulés par l'horloge biologique du corps, qui contrôle divers aspects tels que les cycles de sommeil et la température corporelle.

Le noyau suprachiasmatique (SCN) sert de stimulateur circadien central chez l'homme. Il coordonne des activités telles que l’activation neuronale, la production d’hormones et les fluctuations de température en fonction de l’heure solaire. Ces oscillations rythmiques influencent notre quotidien et ont un impact sur nos habitudes et comportements.

Diverses études ont montré que les rythmes biologiques optimaux sont associés à une amélioration du temps de réaction, des performances mentales, de la température centrale et des performances musculaires chez les athlètes.

La réponse hormonale à la CR joue également un rôle crucial dans la performance sportive. Les hormones comme le cortisol et la testostérone présentent des variations tout au long de la journée, avec des niveaux plus élevés le matin et avant le coucher. Ces changements hormonaux peuvent affecter les performances sportives, conduisant à des résultats améliorés ou insatisfaisants.

La présente étude fournit un aperçu complet du rôle de la CR dans les activités sportives. Il passe en revue la littérature existante pour élucider les mécanismes sous-jacents et explore la relation réciproque entre la RC, l'homéostasie endocrinienne et les différences sexuelles. L'étude souligne également le rôle unique de l'horloge circadienne dans la performance physique et le fonctionnement du système immunitaire.

Les résultats suggèrent que la température corporelle centrale d'un individu est la plus basse le matin et augmente progressivement au cours de la journée. Une température corporelle élevée favorise l’utilisation des glucides comme source d’énergie plutôt que des graisses.

Les performances optimales dans les indicateurs clés de la performance sportive sont généralement observées l’après-midi. Les activités du soir se produisent par coïncidence autour du pic de température corporelle centrale.

D'autres facteurs, tels que l'état nutritionnel, la flexibilité, l'inertie du sommeil, les durées d'entraînement, le temps entre les séances de tests, les réponses physiologiques et la motivation, influencent également le rôle de la RC dans la performance physique.

Les rythmes endocriniens et la CR sont étroitement liés, l'horloge interne influençant la façon dont le corps réagit aux facteurs environnementaux. Des recherches antérieures ont montré que l'horloge circadienne régule étroitement la réponse immunitaire et que les changements en cours dans le trafic des cellules immunitaires dans le sang sont affectés par la CR.

Le sommeil est crucial pour les athlètes, car un sommeil insuffisant est associé à un risque plus élevé de blessures. L'hormone de croissance, libérée pendant le sommeil, joue un rôle essentiel dans la régénération et la restauration des tissus.

Bien que la revue actuelle n’ait pas étudié les voies de signalisation spécifiques ou les mécanismes moléculaires à l’origine des effets de la RC, elle souligne la nécessité de poursuivre les recherches dans ces domaines. De plus, les études devraient explorer différents modèles de formation et étudier l'impact des interventions nutritionnelles sur la RC à l'aide de méthodes de mesure appropriées.

En conclusion, le chronotype d'un individu et l'exercice physique à des moments précis de la journée peuvent avoir un impact significatif sur les capacités de performance physique. Comprendre le rôle du rythme circadien dans la performance sportive, la régulation hormonale et le fonctionnement du système immunitaire peut fournir des informations précieuses aux athlètes et aux entraîneurs.

