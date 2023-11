Walmart est-il plus riche qu'Amazon ?

Dans le monde des géants de la vente au détail, deux noms se démarquent : Walmart et Amazon. Ces entreprises ont révolutionné notre façon de magasiner, en offrant commodité et prix compétitifs. Mais lorsqu’il s’agit de déterminer lequel de ces géants du commerce de détail est le plus riche, la réponse n’est pas aussi simple qu’il y paraît.

Walmart, fondée en 1962 par Sam Walton, jouit depuis longtemps d'une réputation de plus grand détaillant au monde. Avec plus de 11,000 27 magasins dans XNUMX pays, Walmart a une présence physique importante. Elle propose une large gamme de produits, de l’épicerie à l’électronique, et dispose d’une clientèle fidèle.

D’un autre côté, Amazon, fondée par Jeff Bezos en 1994, a commencé comme une librairie en ligne et est depuis devenue un géant mondial du commerce électronique. Amazon a bouleversé la vente au détail traditionnelle en proposant une vaste sélection de produits et une expédition rapide et fiable. Elle a également diversifié ses activités en s’aventurant dans le cloud computing, les services de streaming, etc.

En termes de revenus, Walmart a constamment surpassé Amazon. Au cours de l'exercice 2020, Walmart a déclaré un chiffre d'affaires de 524 milliards de dollars, tandis qu'Amazon a déclaré un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars. Cependant, il est important de noter que les revenus ne déterminent pas à eux seuls la richesse globale d’une entreprise.

En ce qui concerne la capitalisation boursière, qui correspond à la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise, Amazon est en tête. En octobre 2021, la capitalisation boursière d'Amazon s'élevait à environ 1.6 400 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des entreprises les plus valorisées au monde. En comparaison, la capitalisation boursière de Walmart était d'environ XNUMX milliards de dollars.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que les revenus ?

R : Les revenus font référence au montant total d’argent qu’une entreprise génère grâce à ses activités commerciales, telles que la vente de produits ou de services.

Q : Qu’est-ce que la capitalisation boursière ?

R : La capitalisation boursière, également appelée capitalisation boursière, est la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise. Il est calculé en multipliant le cours actuel de l'action par le nombre d'actions en circulation.

En conclusion, même si Walmart surpasse Amazon en termes de revenus, la capitalisation boursière d'Amazon en fait l'entreprise la plus riche. Les deux sociétés ont leurs atouts et continuent de dominer le secteur de la vente au détail à leur manière.