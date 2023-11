Walmart Plus et Sam's Club Plus sont-ils identiques ?

Dans le monde du commerce de détail, Walmart et Sam's Club sont deux noms éminents devenus synonymes de shopping abordable. Tous deux proposent des programmes d'adhésion, Walmart Plus et Sam's Club Plus, qui offrent des avantages exclusifs à leurs clients fidèles. Il est toutefois important de noter que ces deux programmes ne sont pas identiques, malgré leurs similitudes.

Qu'est-ce que Walmart Plus ?

Walmart Plus est un service par abonnement proposé par Walmart, l'une des plus grandes chaînes de vente au détail au monde. Moyennant un abonnement mensuel ou annuel, les membres ont accès à une gamme d'avantages, notamment une livraison gratuite et illimitée sur les articles éligibles, des réductions sur le carburant et la commodité des achats mobiles en scan-and-go. Walmart Plus vise à améliorer l'expérience d'achat de ses clients en offrant une commodité et une valeur ajoutées.

Qu'est-ce que Sam's Club Plus ?

Sam's Club Plus, quant à lui, est un programme d'adhésion proposé par Sam's Club, un club-entrepôt appartenant à Walmart. Grâce à une cotisation annuelle, les membres ont accès à divers avantages, tels que des heures d'achat anticipées, des récompenses en espèces sur les achats éligibles, la livraison gratuite sur la plupart des articles en ligne et des réductions supplémentaires sur certains services. Sam's Club Plus est conçu pour répondre aux besoins des acheteurs en gros et des propriétaires de petites entreprises, en leur offrant des économies importantes et des avantages exclusifs.

Quelles sont les différences entre Walmart Plus et Sam's Club Plus ?

Bien que les deux programmes offrent des avantages à leurs membres, il existe des différences notables entre Walmart Plus et Sam's Club Plus. Walmart Plus se concentre sur la fourniture de commodités et de produits essentiels du quotidien à ses clients, en mettant fortement l'accent sur les options de livraison gratuites. D'autre part, Sam's Club Plus cible les acheteurs en gros et les propriétaires de petites entreprises, en leur offrant l'accès à une large gamme de produits en plus grandes quantités à des prix réduits.

En conclusion, Walmart Plus et Sam's Club Plus peuvent partager des similitudes en tant que programmes d'adhésion proposés par Walmart, mais ils répondent aux besoins différents des clients. Walmart Plus vise à offrir commodité et valeur aux acheteurs quotidiens, tandis que Sam's Club Plus cible les acheteurs en gros et les propriétaires de petites entreprises. Quel que soit le programme que vous choisissez, les deux offrent des avantages exclusifs qui peuvent améliorer votre expérience de magasinage.