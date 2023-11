Walmart est-il plus gros qu'Amazon ?

By

Walmart est-il plus grand qu'Amazon ?

Dans le monde des géants de la vente au détail, deux noms se démarquent : Walmart et Amazon. Les deux sociétés ont révolutionné notre façon de magasiner, mais lorsqu’il s’agit de taille, laquelle remporte la couronne ? Examinons les chiffres et voyons qui arrive en tête.

La Bataille des Titans

Walmart, fondée en 1962 par Sam Walton, est depuis longtemps une force dominante dans le secteur de la vente au détail. Grâce à son vaste réseau de magasins physiques, l’entreprise est rapidement devenue un nom connu. Cependant, ces dernières années, Amazon est devenu un concurrent redoutable, bouleversant le commerce de détail traditionnel avec son marché en ligne et ses services innovants.

Size Matters

Lorsque l’on compare la taille de ces géants de la vente au détail, il est important de prendre en compte divers facteurs. En termes de revenus, Walmart détient toujours la tête. En 2020, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires stupéfiant de 559 milliards de dollars, ce qui en fait le plus grand détaillant au monde. Amazon, quant à lui, a déclaré un chiffre d'affaires de 386 milliards de dollars au cours de la même période.

Cependant, les revenus à eux seuls ne disent pas tout. La capitalisation boursière d'Amazon, qui représente la valeur totale de ses actions en circulation, a dépassé celle de Walmart en 2015. En 2021, la capitalisation boursière d'Amazon s'élève à environ 1.7 400 milliards de dollars, tandis que celle de Walmart est d'environ XNUMX milliards de dollars. Cela indique que les investisseurs perçoivent Amazon comme ayant un potentiel de croissance et une valeur future plus élevés.

QFP

Q : Qu’est-ce que les revenus ?

Les revenus font référence au montant total d’argent qu’une entreprise génère grâce à ses activités commerciales, telles que la vente de produits ou de services.

Q : Qu’est-ce que la capitalisation boursière ?

La capitalisation boursière, souvent appelée capitalisation boursière, est la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise. Il est calculé en multipliant le cours actuel de l'action par le nombre d'actions en circulation.

Q : Walmart a-t-il une présence en ligne ?

Oui, Walmart a réalisé des investissements importants dans ses opérations de commerce électronique pour concurrencer Amazon. L'entreprise propose des achats en ligne et a étendu ses services de livraison et de ramassage.

Q : Amazon a-t-il des magasins physiques ?

Même si Amazon a commencé comme une place de marché en ligne, l’entreprise s’est également lancée dans la vente au détail physique. La société exploite les magasins Amazon Go, Amazon Books et a acquis Whole Foods Market en 2017.

En conclusion

Même si Walmart règne toujours en maître en termes de revenus, la capitalisation boursière d'Amazon et sa domination en ligne indiquent son potentiel de croissance future. Les deux sociétés continuent d’innover et de s’adapter à l’évolution du paysage du commerce de détail, garantissant ainsi que la bataille pour la suprématie du commerce de détail reste féroce.