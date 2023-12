La passion ou le sens pratique devraient-ils guider les majors universitaires ?

Dans un monde où les diplômes universitaires sont souvent considérés comme un moyen d’obtenir un emploi bien rémunéré, l’idée de poursuivre une spécialisation basée uniquement sur la passion semble imprudente à certains. Cependant, cette question suscite un débat important sur la finalité de l’enseignement supérieur et le rôle qu’il joue dans la formation des individus.

Le récent essai d'opinion de Beth Ann Fennelly soulève des inquiétudes concernant une proposition du Mississippi qui vise à déterminer les spécialisations universitaires les plus et les moins nécessaires en fonction des perspectives d'emploi. Cette proposition suggère que le financement des universités publiques et des collèges communautaires soit alloué en conséquence. Même si l'intention est peut-être d'aligner l'éducation sur les besoins de la main-d'œuvre de l'État, cela soulève la question de savoir si la passion et la croissance personnelle devraient jouer un rôle dans le choix de la spécialisation d'un individu.

D’une part, des aspects pratiques imposent aux étudiants de choisir des matières susceptibles de déboucher sur des opportunités d’emploi. Cette perspective suggère que des diplômes dans des domaines tels que la gestion de la construction seraient plus précieux que les études afro-américaines, les études de genre ou l’anthropologie. Cependant, réduire l’éducation à un modèle purement professionnel ignore les avantages plus larges qu’une éducation complète peut apporter.

L’objectif du collège va au-delà de la préparation des étudiants au marché du travail. Il s’agit de fournir aux individus une plateforme pour explorer, rêver et grandir intellectuellement, émotionnellement et spirituellement. Les cours de sciences humaines, comme la littérature, peuvent offrir des capacités de pensée critique, de l'empathie et une compréhension de diverses perspectives. Ces qualités ne sont pas facilement quantifiables mais sont cruciales pour former des citoyens compatissants et informés.

La décision de choisir une spécialité nécessite un examen attentif. Bien que les perspectives d'emploi soient importantes, poursuivre un domaine d'études qui correspond à sa passion peut mener à une vie épanouissante et pleine de sens. Il est crucial de trouver un équilibre entre l’aspect pratique et la croissance personnelle lors de la prise de ces décisions.

En fin de compte, l’objectif du collège ne devrait pas être uniquement d’améliorer les possibilités d’emploi. Il devrait offrir à chaque élève la possibilité d'explorer son potentiel, d'acquérir des compétences essentielles et de contribuer à la société à sa manière unique. Une éducation complète devrait être accessible à tous, quels que soient leur milieu économique ou leur statut social.