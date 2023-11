Le nouveau vaccin contre le zona est-il meilleur que l’ancien vaccin contre le zona ?

Ces dernières années, un nouveau vaccin contre le zona a été introduit sur le marché, suscitant un débat parmi les professionnels de la santé et les patients. La question qui préoccupe tous est de savoir si ce nouveau vaccin est réellement supérieur à son prédécesseur. Entrons dans les détails et explorons les principales différences entre les deux.

L'ancien vaccin contre le zona, connu sous le nom de Zostavax, est utilisé depuis 2006. Il s'est avéré efficace pour réduire le risque de zona d'environ 51 % et la névralgie post-herpétique (une complication douloureuse du zona) de 67 %. Cependant, il présentait certaines limites. Zostavax était un vaccin vivant, ce qui signifie qu’il contenait une forme atténuée du virus. Cela le rendait inadapté aux personnes dont le système immunitaire est affaibli, telles que celles qui suivent un traitement contre le cancer ou les receveurs d'une greffe d'organe.

Entrez le nouveau vaccin contre le zona, Shingrix, qui a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en 2017. Shingrix affiche un taux d'efficacité impressionnant de plus de 90 % dans la prévention du zona et de la névralgie post-herpétique. Contrairement à son prédécesseur, Shingrix est un vaccin non vivant, ce qui le rend sans danger pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

FAQ:

Q : Comment fonctionne le nouveau vaccin contre le zona ?

R : Shingrix est un vaccin recombinant, ce qui signifie qu'il contient uniquement une protéine spécifique du virus varicelle-zona. Cette protéine stimule le système immunitaire pour produire une réponse forte contre le virus, prévenant ainsi le zona.

Q : Qui devrait recevoir le nouveau vaccin contre le zona ?

R : Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent Shingrix aux adultes âgés de 50 ans et plus, même s'ils ont déjà reçu du Zostavax.

Q : Y a-t-il des effets secondaires ?

R : Comme tout vaccin, Shingrix peut provoquer de légers effets secondaires tels que des douleurs au site d'injection, des douleurs musculaires et de la fatigue. Ces symptômes disparaissent généralement en quelques jours et indiquent que le système immunitaire répond au vaccin.

En conclusion, le nouveau vaccin contre le zona, Shingrix, semble constituer une amélioration significative par rapport à l’ancien vaccin, Zostavax. Avec son taux d'efficacité plus élevé et sa composition non vivante, Shingrix offre une option plus sûre et plus efficace pour prévenir le zona et ses complications. Si vous appartenez au groupe d’âge recommandé, consulter votre médecin au sujet de la vaccination avec Shingrix est une sage décision pour vous protéger de cette maladie douloureuse et potentiellement débilitante.