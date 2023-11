Les nouveaux bardeaux sont-ils mieux protégés que les anciens ?

Ces dernières années, un nouveau vaccin contre le zona a été introduit, suscitant un débat parmi les professionnels de la santé et les patients. Le zona, également connu sous le nom d'herpès zoster, est une infection virale douloureuse causée par le virus varicelle-zona, le même virus qui cause la varicelle. Il touche des millions de personnes dans le monde, en particulier celles de plus de 50 ans. L’introduction d’un nouveau vaccin a soulevé des questions sur son efficacité par rapport à l’ancien.

L’ancien vaccin contre le zona, connu sous le nom de Zostavax, a été approuvé pour la première fois en 2006. Il s’agissait d’un vaccin vivant atténué, ce qui signifie qu’il contenait une forme atténuée du virus. Bien qu’il ait été efficace pour réduire le risque de zona d’environ 51 %, son efficacité a diminué avec le temps, ce qui a conduit au développement d’un nouveau vaccin.

Le nouveau vaccin contre le zona, appelé Shingrix, a été approuvé par la FDA en 2017. Contrairement à Zostavax, Shingrix est un vaccin non vivant, ce qui signifie qu'il ne contient aucun virus vivant. Au lieu de cela, il contient une protéine qui aide à renforcer la réponse du système immunitaire au virus varicelle-zona. Des études ont montré que Shingrix est efficace à plus de 90 % pour prévenir le zona et ses complications.

FAQ:

Q : Qui devrait recevoir le vaccin contre le zona ?

R : Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent aux adultes âgés de 50 ans et plus de se faire vacciner contre le zona, qu'ils aient ou non déjà eu le zona.

Q : Combien de doses du nouveau vaccin contre le zona sont nécessaires ?

R : Le nouveau vaccin contre le zona, Shingrix, est administré en deux doses. La deuxième dose est administrée 2 à 6 mois après la première dose.

Q : Le nouveau vaccin contre le zona présente-t-il des effets secondaires ?

R : Comme tout vaccin, le nouveau vaccin contre le zona peut provoquer des effets secondaires. Les effets secondaires les plus courants comprennent la douleur, la rougeur ou l’enflure au site d’injection, ainsi que les douleurs musculaires, la fatigue et les maux de tête. Ces effets secondaires sont généralement légers et disparaissent d’eux-mêmes en quelques jours.

En conclusion, le nouveau vaccin contre le zona, Shingrix, s'est révélé plus efficace pour prévenir le zona que l'ancien vaccin, Zostavax. Sa formulation non vivante et sa haute efficacité en font un choix privilégié pour les adultes âgés de 50 ans et plus. Cependant, il est toujours recommandé de consulter un professionnel de la santé pour déterminer la meilleure marche à suivre en fonction de l’état de santé individuel et des antécédents médicaux.