Le Google Nest Hub vaut-il la peine d'être acheté ?

À l’approche des fêtes de fin d’année, nombreux sont ceux qui se demandent si le Google Nest Hub est encore un bon achat dans son état actuel. Au cours de l'année écoulée, il y a eu plus de suppressions de fonctionnalités que d'ajouts pour Nest Hub et Hub Max. Cependant, malgré ces changements, il existe encore de nombreuses raisons pour lesquelles le Nest Hub mérite d'être envisagé.

L'une des principales raisons d'acheter le Nest Hub est sa fonctionnalité d'appareil de streaming musical et de contrôleur Google Home. Si vous recherchez principalement un appareil capable d'écouter de la musique et de contrôler vos appareils domestiques intelligents, le Nest Hub est une excellente option, surtout lorsqu'il bénéficie d'une réduction.

Le Nest Hub de 2e génération de 2021, généralement au prix de 99.99 $, est actuellement disponible au prix de 49.99 $. Il offre toutes les fonctionnalités essentielles et peut facilement répondre à vos besoins en matière de streaming musical et de contrôle de la maison intelligente. Le Nest Hub Max 2019, quant à lui, coûte 129 $ au lieu de 229 $ et offre de meilleurs haut-parleurs, une caméra, un écran plus grand et des fonctionnalités supplémentaires comme une horloge toujours allumée et une lecture vidéo occasionnelle.

Cependant, une préoccupation est que Google n'a pas fourni de mises à jour significatives ni révélé l'avenir de l'Assistant pour Nest Hub. L'interface utilisateur Smart Display est restée en grande partie inchangée et il y a un manque d'innovation ou de nouvelles fonctionnalités par rapport à d'autres appareils similaires sur le marché.

De plus, des plaintes ont été déposées selon lesquelles l'Assistant devenait « plus bête » au fil du temps au lieu de s'améliorer. L'accent actuel de Google semble se porter sur la tablette Pixel à 499 $, mais le Nest Hub a toujours sa place sur le marché en raison de son prix inférieur et de son prix abordable.

Bien qu'il soit peu probable que Google publie prochainement un nouveau Nest Hub alimenté par Fuchsia, il est important pour eux de mettre à niveau l'Assistant pour le rendre plus conversationnel et mieux comprendre les commandes des utilisateurs. Cela contribuerait à maintenir la compétitivité du Nest Hub et à répondre à certaines des préoccupations concernant ses fonctionnalités.

En conclusion, malgré le manque de mises à jour et de fonctionnalités significatives, le Nest Hub peut toujours être un achat intéressant pour ceux qui recherchent principalement un appareil de streaming musical et un contrôleur de maison intelligente. Cependant, Google doit investir dans l'amélioration des capacités de l'Assistant pour garantir la viabilité à long terme du Nest Hub et sa réputation sur le marché.

QFP

1. Le Nest Hub peut-il contrôler les appareils domestiques intelligents ?

Oui, le Nest Hub vous permet de contrôler les appareils domestiques intelligents de différents fabricants.

2. Quelles sont les principales fonctionnalités du Nest Hub ?

Le Nest Hub offre des fonctionnalités telles que la diffusion de musique en streaming, le contrôle de la maison intelligente, des diaporamas, des fonctions de minuterie/alarme et des mises à jour météo.

3. Une version plus récente de Nest Hub sera-t-elle bientôt disponible ?

Il est peu probable qu'un nouveau Nest Hub alimenté par Fuchsia soit lancé dans un avenir proche. Google se concentre davantage sur d'autres appareils comme la tablette Pixel.

4. L'Assistant s'améliore-t-il avec le temps ?

Certains utilisateurs ont signalé que l'Assistant devenait « plus stupide » avec le temps au lieu de s'améliorer. Google doit s'efforcer de rendre l'Assistant plus conversationnel et de mieux comprendre les commandes des utilisateurs.

5. Les haut-parleurs et écrans existants vont-ils être progressivement supprimés ?

Il est peu probable que Google mette fin au support des haut-parleurs et écrans existants dans un avenir proche, car ils sont largement utilisés et la fin du support pourrait nuire à la réputation de l'entreprise.