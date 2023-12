Selon US News & World Report, Harrisburg, en Pennsylvanie, a été couronnée meilleur endroit pour prendre sa retraite aux États-Unis pour 2024. Cependant, les experts financiers ont des avis divergents sur la question de savoir si la Pennsylvanie est vraiment la destination idéale pour la retraite.

L’un des principaux avantages de la retraite en Pennsylvanie est la fiscalité de la retraite. Les paiements des comptes de retraite, des plans 401(k), des IRA, des pensions et de la sécurité sociale ne sont pas imposables dans l'État. Cet avantage fiscal peut profiter considérablement aux retraités, leur permettant de conserver une plus grande partie de leur revenu de retraite.

D’un autre côté, la Pennsylvanie impose un taux d’imposition sur le revenu uniforme à tous les résidents, ce qui peut être un désavantage pour les retraités disposant d’une épargne-retraite ou de revenus de placement substantiels. Cela peut entraîner des charges fiscales plus élevées par rapport aux États sans impôt sur le revenu ou à ceux qui exonèrent les revenus de retraite. De plus, la Pennsylvanie est l’un des rares États à disposer d’un impôt sur les successions, ce qui peut rendre plus coûteuse la transmission des actifs aux proches.

L’abordabilité du logement est un autre facteur à considérer. Harrisburg, en particulier, offre des coûts de logement moyens de 223,842 383,883 $, ce qui est considérablement inférieur à la moyenne nationale de XNUMX XNUMX $. Cependant, certaines régions de Pennsylvanie ont des impôts fonciers relativement élevés, de sorte que les retraités à revenu fixe devraient examiner attentivement l'impact des impôts fonciers sur leur budget.

La Pennsylvanie bénéficie d'un accès à des soins de santé de qualité, avec des installations de classe mondiale et des institutions médicales renommées dans des villes comme Philadelphie et Pittsburgh. Les retraités peuvent s’attendre à des services de santé de premier ordre et à un accès à des spécialistes. De plus, la Pennsylvanie offre diverses possibilités de loisirs de plein air, de la randonnée à la pêche en passant par la visite de musées et de sites historiques.

Un aspect qui peut être un avantage ou un inconvénient selon les préférences personnelles est la météo en Pennsylvanie. Certains retraités apprécieront peut-être de vivre les quatre saisons, tandis que d'autres n'apprécieront peut-être pas les conditions météorologiques extrêmes de la Pennsylvanie.

En fin de compte, la décision de prendre sa retraite en Pennsylvanie dépend des préférences et priorités individuelles. Les retraités doivent soigneusement peser le pour et le contre, en tenant compte de leurs besoins financiers, de leur style de vie et de leurs soins de santé. Il est fortement recommandé de consulter des professionnels de la finance et de la planification de la retraite qui comprennent les nuances du marché fiscal et immobilier de Pennsylvanie.

