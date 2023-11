By

Moderna n’est-il plus autorisé ?

Des rumeurs récentes circulant sur les réseaux sociaux ont soulevé des inquiétudes quant au statut d’autorisation du vaccin Moderna contre la COVID-19. En réponse à ces affirmations, nous visons à fournir des informations précises et à dissiper toute confusion entourant la question.

Statut d'autorisation

Contrairement aux rumeurs, le vaccin Moderna est toujours autorisé pour une utilisation d’urgence par plusieurs organismes de réglementation, dont la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, l’Agence européenne des médicaments (EMA) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces organisations ont soigneusement examiné les données de sécurité et d'efficacité du vaccin avant d'accorder l'autorisation.

Il est important de noter que l’autorisation n’implique pas une approbation permanente. L’autorisation d’utilisation d’urgence permet aux vaccins d’être distribués et administrés lors d’urgences de santé publique, comme la pandémie actuelle de COVID-19. Le statut d'autorisation est régulièrement examiné et mis à jour en fonction de nouvelles données et de preuves émergentes.

Efficacité et sécurité

Le vaccin Moderna a démontré une grande efficacité dans la prévention de l’infection au COVID-19. Des essais cliniques ont montré qu’il est efficace à environ 94 % pour prévenir le COVID-19 symptomatique, avec une efficacité encore plus élevée contre les cas graves de la maladie. Le vaccin s’est également révélé sûr, avec seulement des effets secondaires légers et temporaires signalés chez la majorité des receveurs.

QFP

Q : Que signifie « autorisation » ?

R : L'autorisation fait référence à l'approbation accordée par les organismes de réglementation pour permettre la distribution et l'administration d'un vaccin lors d'une urgence de santé publique. Il est basé sur une évaluation approfondie des données de sécurité et d’efficacité.

Q : Le statut d'autorisation peut-il changer ?

R : Oui, le statut d'autorisation est régulièrement examiné et mis à jour en fonction de nouvelles données et de preuves émergentes. Il peut être modifié ou révoqué si nécessaire.

Q : Le vaccin Moderna est-il toujours autorisé ?

R : Oui, le vaccin Moderna est toujours autorisé pour une utilisation d’urgence par les organismes de réglementation tels que la FDA, l’EMA et l’OMS.

Q : Le vaccin Moderna est-il efficace et sûr ?

R : Oui, le vaccin Moderna a démontré une grande efficacité dans la prévention de l’infection au COVID-19 et s’est avéré sûr, avec seulement des effets secondaires légers et temporaires signalés.

Il est essentiel de s’appuyer sur des informations précises provenant de sources fiables lorsqu’il s’agit de questions de santé publique. La désinformation peut entraîner une panique et une confusion inutiles. Rassurez-vous, le vaccin Moderna reste autorisé et continue de jouer un rôle essentiel dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.