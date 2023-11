Mcdonalds est-il plus riche que Walmart ?

McDonald's est-il plus riche que Walmart ?

Dans le monde du commerce de détail et de la restauration rapide, deux mastodontes se démarquent : McDonald's et Walmart. Les deux sociétés sont devenues des noms connus, mais lorsqu’il s’agit de puissance financière, qui arrive en tête ? Examinons les chiffres de plus près et voyons si nous pouvons déterminer lequel de ces géants est vraiment le plus riche.

La bataille financière

McDonald's, la chaîne de restauration rapide emblématique, bénéficie d'une présence mondiale impressionnante avec plus de 38,000 100 restaurants dans plus de 11,000 pays. D'autre part, Walmart, le plus grand détaillant au monde, exploite plus de 27 XNUMX magasins dans XNUMX pays. Avec des réseaux aussi vastes, il n’est pas étonnant que ces entreprises génèrent des revenus substantiels.

En termes de revenus, Walmart occupe toujours la première place. Au cours de l'exercice 2020, Walmart a déclaré un chiffre d'affaires stupéfiant de 524 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande entreprise au monde en termes de chiffre d'affaires. McDonald's, bien que toujours impressionnant, a déclaré un chiffre d'affaires inférieur de 21 milliards de dollars la même année.

Cependant, en matière de rentabilité, McDonald's prend les devants. En 2020, McDonald's a déclaré un bénéfice net de 4.73 milliards de dollars, tandis que celui de Walmart était de 14.88 milliards de dollars. Cela indique que McDonald's est plus efficace pour convertir ses revenus en bénéfices.

QFP

Q : Qu’est-ce que les revenus ?

R : Les revenus font référence au montant total qu’une entreprise gagne grâce à ses activités commerciales, telles que la vente de produits ou de services.

Q : Qu’est-ce que le revenu net ?

R : Le revenu net, également appelé bénéfice ou bénéfice net, est le montant d'argent qu'il reste à une entreprise après déduction de toutes les dépenses de ses revenus.

Q : Les revenus déterminent-ils la richesse d’une entreprise ?

R : Les revenus sont un indicateur important de la performance financière d’une entreprise, mais ils ne déterminent pas directement sa richesse. La rentabilité et d’autres facteurs jouent également un rôle important.

Q : Quelle entreprise a une plus grande capitalisation boursière ?

R : À l'heure actuelle, Walmart a une capitalisation boursière plus importante que McDonald's. La capitalisation boursière est la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise en bourse.

En conclusion

Alors que Walmart surpasse McDonald's en termes de revenus, McDonald's s'avère plus rentable. Les deux sociétés sont indéniablement des acteurs puissants dans leurs secteurs respectifs, mais lorsqu’il s’agit de déterminer les plus riches, cela dépend en fin de compte de la mesure utilisée. Quoi qu'il en soit, il est clair que McDonald's et Walmart ont connu un succès financier remarquable.