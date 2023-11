Vaut-il mieux forcer la fermeture ou désactiver une application ?

Dans le monde des smartphones et des tablettes, nous nous trouvons souvent confrontés à la décision de forcer la fermeture ou de désactiver une application. Les deux options ont leurs mérites, mais laquelle est vraiment la meilleure ? Plongeons dans ce débat et explorons les avantages et les inconvénients de chaque approche.

Forcer la fermeture d'une application :

Lorsque vous forcez la fermeture d’une application, vous la fermez complètement. Cela signifie que l'application cesse de s'exécuter en arrière-plan et que tous ses processus sont terminés. La fermeture forcée peut être effectuée en faisant glisser l'application hors de l'écran multitâche ou en utilisant les paramètres de l'appareil.

Les partisans de l’arrêt forcé affirment que cela peut aider à préserver la durée de vie de la batterie et à libérer de précieuses ressources système. En fermant les applications inutiles, vous pouvez potentiellement améliorer les performances globales de votre appareil. De plus, la fermeture forcée peut être utile lorsqu’une application ne répond plus ou se bloque.

Cependant, il est important de noter que la fermeture forcée d’une application peut avoir ses inconvénients. Certaines applications, en particulier celles qui reposent sur des processus en arrière-plan, peuvent devoir s'exécuter en continu pour fournir des notifications ou effectuer certaines tâches. La fermeture forcée de ces applications peut perturber leur fonctionnalité et les empêcher de fonctionner comme prévu.

Désactiver une application :

En revanche, désactiver une application implique de la désactiver sans la supprimer complètement de votre appareil. Cette option est généralement disponible pour les applications système préinstallées ou les applications que vous avez téléchargées. La désactivation d'une application l'empêche de s'exécuter en arrière-plan, d'utiliser les ressources système ou d'apparaître dans le tiroir de votre application.

L'un des principaux avantages de la désactivation d'une application est qu'elle vous permet de récupérer de l'espace de stockage sur votre appareil. Si vous avez des applications que vous utilisez rarement ou qui sont préinstallées et qui ne vous intéressent pas, les désactiver peut aider à désencombrer votre appareil et potentiellement améliorer ses performances.

Cependant, désactiver une application n’est pas toujours la meilleure solution. Certaines applications désactivées peuvent encore consommer une petite quantité d'espace de stockage, et la désactivation de certaines applications système peut entraîner des problèmes de compatibilité ou empêcher d'autres applications de fonctionner correctement.

FAQ:

Q : La fermeture forcée d'une application peut-elle endommager mon appareil ?

R : Forcer la fermeture d'une application est généralement sûr et n'endommagera pas votre appareil. Cependant, il est important de noter que la fermeture excessive des applications peut avoir un impact sur la durée de vie de la batterie et interrompre les processus en arrière-plan.

Q : La désactivation d'une application la supprimera-t-elle de mon appareil ?

R : La désactivation d'une application ne la supprime pas complètement de votre appareil. Il désactive simplement l'application et l'empêche de s'exécuter en arrière-plan ou d'apparaître dans le tiroir de votre application. L'application peut être réactivée à tout moment.

En conclusion, la décision de forcer la fermeture ou de désactiver une application dépend de vos besoins et circonstances spécifiques. Si une application pose des problèmes ou épuise les ressources de votre appareil, la fermeture forcée peut être une option viable. D'un autre côté, la désactivation d'une application peut aider à désencombrer votre appareil et à libérer de l'espace de stockage. Considérez les avantages et les inconvénients de chaque approche avant de prendre une décision adaptée à vos préférences et à l'utilisation de votre appareil.