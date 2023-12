Vivez la finale palpitante de la saison 11 de Ireland's Fittest Family

Êtes-vous prêt pour le test ultime de force, d’endurance et de détermination ? Ne cherchez pas plus loin, car la saison 11 de Ireland's Fittest Family arrive à sa grande finale ! Préparez-vous à assister à la conclusion palpitante de cette intense compétition le 17 décembre à 6h30 sur RTE One et RTE Player.

Même si l'émission spéciale célébrités ne sera pas diffusée ce Noël, les fans peuvent toujours profiter de l'action palpitante alors que les familles restantes s'affrontent pour le titre de la famille la plus en forme d'Irlande. Cette saison a été remplie de défis à couper le souffle et de performances impressionnantes, poussant les concurrents dans leurs retranchements.

Présentée par Laura Fox, qui a succédé à Mairead Ronan, et avec Sonia O'Sullivan remplaçant Anna Geary pendant son congé de maternité, l'émission a vu des familles de toute l'Irlande s'affronter sous la direction des entraîneurs Davy Fitzgerald, Nina Carberry, Donncha O'Callaghan et Sonia O'Sullivan.

La finale mettra en vedette la famille Byrnes de Tipperary, les Stratford représentant Cavan, les Bonnar de Waterford et les Murphy de Carlow. Chaque famille apporte son ensemble unique de compétences et de détermination à la compétition, ce qui en fait une bataille intense pour le titre tant convoité.

Les derniers défis incluent une course en bateau sur la rivière Liffey, le défi Back Against the Wall et l'angoissant Hang Tough. Face à l’ampleur des enjeux, la concurrence est plus féroce que jamais. Seules deux familles se qualifieront pour la grande finale, où le gagnant sera couronné la famille la plus apte d'Irlande 2023.

Ne manquez pas la conclusion passionnante de la saison 11 de Ireland's Fittest Family. Connectez-vous le 17 décembre à 6h30 sur RTE One et RTE Player pour voir qui sortira victorieux.