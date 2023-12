Qui sera couronnée la famille la plus en forme d'Irlande en 2023 ?

Dans une tournure inattendue des événements, la version célèbre de La famille la plus apte d'Irlande ne sera pas diffusée sur RTE ce Noël. L'émission populaire, qui présente généralement des visages célèbres et des membres de leurs familles relevant les défis de la série à succès, a déçu les fans par son absence du programme des fêtes cette année.

Cependant, tout espoir n’est pas perdu pour les fervents téléspectateurs de l’émission. La finale de Ireland's Fittest Family sera diffusée ce dimanche à 6.30hXNUMX sur RTE One. Avec la nouvelle présentatrice Laura Fox et l'entraîneur Sonia O'Sullivan succédant à Mairead Ronan et Anna Geary, les familles restantes se préparent pour une bataille intense.

Parmi les familles participant à la finale de la saison figurent les Byrnes de Tipperary, les Stratford de Cavan, les Bonnar de Tipperary et les Murphy de Carlow. Chaque famille apporte son propre ensemble de compétences et de détermination à la compétition.

Les défis qui attendent ces familles ne sont pas pour les âmes sensibles. Une course en bateau sur la rivière Liffey mettra à l'épreuve leur travail d'équipe et leur endurance, suivie du fameux défi Back Against the Wall. Les enjeux sont élevés puisque les deux dernières familles s’affronteront dans The Eliminator, avec une seule famille sortant victorieuse.

Le voyage culmine avec le classique Hanging Tough et la Grande Finale, où le vainqueur sera couronné la famille la plus en forme d'Irlande 2023. L'excitation est palpable alors que les familles repoussent leurs limites à la recherche de la victoire.

Ne manquez pas la grande finale pleine d'action de la famille la plus apte d'Irlande le 17 décembre à 6.30hXNUMX sur RTE One et RTE Player.