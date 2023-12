L'Irlande lance avec succès son premier satellite dans l'espace

Marquant une étape importante pour le pays, l'Irlande a lancé avec succès son premier satellite, EIRSAT-1, en orbite. Ce satellite « cubesat », plus petit qu’une boîte à chaussures classique, a été lancé à bord de la fusée Falcon 9 SpaceX depuis un emplacement en Californie. L'Irlande a désormais rejoint les rangs des nations spatiales, marquant une nouvelle ère pour les capacités technologiques spatiales du pays.

Conçu, construit et testé à l'UCD (University College Dublin) avec le soutien du programme « Fly Your Satellite ! » de l'Agence spatiale européenne. programme étudiant, EIRSAT-1 témoigne de la présence croissante de l'Irlande dans l'industrie spatiale mondiale. Le Dr David McKeown, de l'École d'ingénierie mécanique et des matériaux de l'UCD, a exprimé à la fois son optimisme et sa nervosité à l'approche du lancement. Le dévouement de l'équipe depuis six ans a culminé avec cet événement capital.

En supposant un lancement et un déploiement réussis, l’équipe attendra avec impatience les premiers signaux transmis par EIRSAT-1 après le déploiement de ses antennes. Deux heures après le déploiement, le satellite passera au-dessus de la station au sol de l'UCD, offrant ainsi à l'équipe l'occasion de recevoir ces signaux, un moment très attendu et appelé « acquisition de signal » ou AoS.

L'objectif d'EIRSAT-1 en orbite terrestre basse est de recueillir des informations cruciales sur les sursauts gamma, des explosions lumineuses se produisant dans l'univers. De plus, le satellite testera un nouveau système de contrôle d'attitude conçu par UCD et évaluera des échantillons de revêtement thermique à son sommet.

Dans le cas peu probable de problèmes de lancement ou de déploiement, l’équipe EIRSAT-1 reste positive. Le Dr McKeown souligne que même atteindre la rampe de lancement a été un énorme succès, soulignant l'expérience éducative inestimable des plus de 50 doctorants impliqués. Le projet a grandement contribué à la croissance des capacités de l'Irlande en matière de conception, de test et de vérification de satellites, conduisant à la production de matériel qualifié pour le vol.

Le projet EIRSAT-1 a reçu le soutien généreux de diverses entités, notamment le Bureau de l'éducation de l'ESA, la Science Foundation Ireland, l'Irish Research Council, Enterprise Ireland, UCD, Openet, le ministère de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi et l'Irish European Space Education Resource. Bureau.

QFP

Quel est le but d’EIRSAT-1 ?

EIRSAT-1 est conçu pour recueillir des informations sur les sursauts gamma et les explosions lumineuses dans l'univers, tout en testant de nouveaux systèmes de contrôle d'attitude et des échantillons de revêtement thermique.

EIRSAT-1 est-il le premier satellite lancé par l'Irlande ?

Oui, EIRSAT-1 est le tout premier satellite irlandais lancé dans l'espace.

Qui a soutenu le projet EIRSAT-1 ?

Le projet a reçu le soutien du Bureau de l'éducation de l'ESA, de la Science Foundation Ireland, du Conseil irlandais de la recherche, d'Enterprise Ireland, de l'UCD, d'Openet, du ministère de l'Entreprise, du Commerce et de l'Emploi et du Bureau irlandais des ressources éducatives spatiales européennes.