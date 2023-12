Dans le monde trépidant des smartphones, deux rivaux ont récemment émergé : l'iQOO 12 et le OnePlus 12. Alors que l'iQOO 12 a déjà fait ses débuts en Inde, le OnePlus 12 devrait bientôt être lancé sur le marché chinois. Malgré leur sortie imminente en Inde, la curiosité autour de ces appareils haut de gamme a déjà été piquée. Avec des fonctionnalités de pointe et des spécifications de haut niveau, les deux smartphones visent à répondre aux besoins des utilisateurs expérimentés et des passionnés de technologie. Examinons la comparaison de ces appareils très attendus en fonction de leurs spécifications et des informations disponibles.

Conception: L’iQOO 12 et le OnePlus 12 dégagent tous deux un sentiment d’élégance et de durabilité grâce à leur combinaison de verre et de métal. L'iQOO 12 offre un choix de couleurs Panther Black, Nebula Blue et Silver White, tandis que le OnePlus 12 est disponible en Jade Black, Astral Green et Misty White. La décision entre les deux dépend de votre style et de vos préférences personnelles.

Performance : Alimentés par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'iQOO 12 et le OnePlus 12 offrent des performances fluides. Avec des composants avancés tels que le processeur Kryo 780 et le GPU Adreno 730, ces appareils garantissent des opérations rapides et efficaces. L'iQOO 12 impressionne avec sa mémoire vive maximale de 16 Go, tandis que le OnePlus 12 dépasse les attentes avec jusqu'à 24 Go de RAM, offrant aux utilisateurs de nombreuses capacités multitâches.

Caméra: L'iQOO 12 dispose d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 64 mégapixels et d'un appareil photo ultra-large de 50 mégapixels. Une telle combinaison permet d’obtenir des prises de vue nettes, détaillées et avec un angle plus large. Le OnePlus 12, quant à lui, propose un appareil photo principal similaire de 50 mégapixels, un appareil photo ultra-large de 48 mégapixels et un téléobjectif de 64 mégapixels. Le OnePlus 12 bénéficie d’un partenariat avec le célèbre fabricant d’appareils photo Hasselblad, offrant potentiellement aux utilisateurs des fonctionnalités d’appareil photo améliorées.

Batterie: Les deux smartphones sont équipés de batteries de grande taille offrant une alimentation longue durée. L'iQOO 12 dispose d'une batterie de 5000 12 mAh, légèrement plus petite que la batterie de 5400 12 mAh du OnePlus 120. Cependant, les deux appareils prennent en charge la charge rapide. L'iQOO 15 dispose d'un FlashCharge de 12 W, permettant une charge complète en seulement 100 minutes. Le OnePlus 25 utilise une charge SuperVOOC de XNUMX W, fournissant une charge complète en XNUMX minutes. De plus, les deux smartphones prennent en charge le chargement sans fil, permettant aux utilisateurs de charger facilement d'autres appareils en déplacement.

En conclusion, le choix entre l'iQOO 12 et le OnePlus 12 dépend des préférences et des exigences individuelles. L'iQOO 12 se distingue par ses capacités de charge ultra-rapides et sa configuration de caméra robuste. À l’inverse, la collaboration du OnePlus 12 avec Hasselblad offre une proposition alléchante aux amateurs de photographie. Que l'on privilégie une charge rapide, une photographie exceptionnelle ou des performances globales, les deux smartphones offrent des fonctionnalités uniques qui les distinguent de la concurrence.