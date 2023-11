Le très attendu iQOO 12 se prépare pour son lancement en Inde le 12 décembre. En tant que successeur de l'iQOO 11, ce smartphone est sur le point de révolutionner le marché indien en tant que premier appareil doté du puissant chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Avec son récent lancement en Chine, l'iQOO 12 a déjà attiré l'attention des passionnés de technologie. Doté d'un superbe écran de 6.78 pouces, le téléphone offre des images nettes avec une résolution impressionnante de 1,260 2,800 x 144 10 pixels. Bénéficiant d’un taux de rafraîchissement fluide de XNUMX Hz et d’une prise en charge HDRXNUMX+, les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience visuelle améliorée.

La configuration de la caméra sur l’iQOO 12 est tout simplement impressionnante. Doté d'un appareil photo principal de 50 mégapixels, d'un téléobjectif de 64 mégapixels avec des capacités de zoom numérique 100x et d'un objectif ultra grand angle de 50 mégapixels, les utilisateurs peuvent capturer chaque détail complexe avec précision. De plus, le téléphone est équipé d’une caméra frontale de 16 mégapixels pour de superbes selfies et appels vidéo.

Côté stockage, l'iQOO 12 offre un incroyable 1 To d'espace de stockage, permettant aux utilisateurs de stocker toutes leurs données sans aucune contrainte. Les options de connectivité et les capteurs sont comparables à ceux du modèle iQOO 12 Pro haut de gamme, garantissant une utilisation et une commodité transparentes. Le téléphone dispose également d'un capteur d'empreintes digitales intégré et prend en charge le déverrouillage du visage pour plus de sécurité.

Pour répondre aux demandes des utilisateurs modernes, l'iQOO 12 est équipé d'une batterie robuste de 5,000 120 mAh. De plus, il prend en charge une charge ultra-rapide de XNUMX W, permettant aux utilisateurs de recharger le téléphone en un rien de temps.

En termes de prix, l'iQOO 12 propose différentes configurations. Le modèle de base, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, commence au prix de 3,999 45,000 CNY (environ Rs. 16 512). La version 4,299 Go de RAM + 50,000 Go de stockage est au prix de 16 1 CNY (environ Rs. 4,699 53,000), et la variante haut de gamme de 14 Go de RAM + XNUMX To de stockage coûtera XNUMX XNUMX CNY (environ Rs. XNUMX XNUMX). Le téléphone sera disponible en précommande en Chine, et les ventes débuteront le XNUMX novembre.

Préparez-vous car la série iQOO 12 devrait faire sa grande entrée sur le marché indien le 12 décembre. Préparez-vous à découvrir pour la première fois la puissance et l'innovation du chipset Snapdragon 8 Gen 3 en Inde.

FAQ:

Q : Quel chipset est doté de l'iQOO 12 ?

R : L'iQOO 12 est le premier smartphone en Inde à être équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Q : Quel est le prix de l’iQOO 12 ?

R : Le prix de l'iQOO 12 commence à 3,999 45,000 CNY (environ Rs. 12 256) pour le modèle de base avec XNUMX Go de RAM et XNUMX Go de stockage.

Q : L'iQOO 12 prend-il en charge la charge rapide ?

R : Oui, l'iQOO 12 prend en charge une charge ultra-rapide de 120 W.

Q : Quand l’iQOO 12 sera-t-il lancé en Inde ?

R : L'iQOO 12 devrait être lancé en Inde le 12 décembre.