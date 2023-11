Vivo iQOO 12 Pro vs Vivo X100 Pro : un choc de produits phares

La bataille pour la suprématie au sein de la gamme Vivo se poursuit avec la sortie des iQOO 12 Pro et Vivo X100 Pro. Les deux téléphones sont des modèles phares de leurs marques respectives, présentant une technologie de pointe et des fonctionnalités impressionnantes. Dans cet article, nous examinerons une comparaison détaillée de ces deux appareils sous divers aspects, notamment la conception, l'affichage, les performances, les capacités de l'appareil photo, la durée de vie de la batterie et la valeur globale. À la fin de cette comparaison, vous saurez clairement quel appareil correspond le mieux à vos besoins.

Design : L’iQOO 12 Pro arbore un design élégant et moderne, respirant l’élégance et la durabilité. D'autre part, le Vivo X100 Pro impressionne par son profil mince et sa qualité de construction solide.

Affichage : L'iQOO 12 Pro offre un superbe écran AMOLED de 6.78 pouces avec une résolution Quad HD+ de 1440 3200 x 100 6.78 pixels, offrant des visuels nets et éclatants. Le Vivo X1260 Pro s’en rapproche avec son écran AMOLED de 2800 pouces et une résolution Full HD+ de XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX pixels, offrant des couleurs riches et une expérience visuelle immersive.

Performances : Équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, l'iQOO 12 Pro est une centrale de performances, optimisée pour le multitâche et les applications exigeantes. Le Vivo X100 Pro est doté du chipset MediaTek Dimensity 9300, offrant des performances robustes pour un fonctionnement fluide sur diverses tâches.

Appareil photo : L'iQOO 12 Pro dispose d'une configuration triple caméra, comprenant un capteur principal de 50 MP, un capteur secondaire de 64 MP et un autre capteur de 50 MP. Cette configuration offre une polyvalence en photographie et fonctionne exceptionnellement bien dans différentes conditions d'éclairage. Le Vivo X100 Pro dispose d'une configuration triple appareil photo de 50 MP avec un capteur principal remarquable connu pour ses capacités en basse lumière, s'adressant aux photographes professionnels et occasionnels.

Batterie : Avec une batterie de 5100 120 mAh et une charge rapide à 12 W, l'iQOO 100 Pro garantit des temps de charge rapides et une longue durée de vie de la batterie. Le Vivo X5260 Pro est livré avec une batterie plus grande, soit 5400 100 mAh ou XNUMX XNUMX mAh, et prend en charge une charge rapide à XNUMX W, offrant ainsi un avantage en termes d'autonomie.

Prix : Bien que les prix exacts puissent varier en fonction de la région et du détaillant, les deux téléphones se positionnent sur le segment haut de gamme du marché. L'iQOO 12 Pro propose une option plus abordable, à partir d'environ 650 € ou 750 $ dans le monde, tandis que le Vivo X100 Pro démarre au même prix mais en Chine.

En conclusion, l'iQOO 12 Pro et le Vivo X100 Pro sont tous deux des smartphones d'exception, chacun ayant ses atouts uniques. L'iQOO 12 Pro brille par la qualité d'affichage et la charge rapide, tandis que le Vivo X100 Pro se distingue par sa batterie plus grande et les performances impressionnantes de son appareil photo. En fin de compte, le choix entre les deux dépendra des priorités et préférences de l’utilisateur.