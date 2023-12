iQOO 12 : smartphone puissant avec des fonctionnalités haut de gamme

Le smartphone iQOO 12 a été dévoilé par iQOO en Inde et apporte une gamme de fonctionnalités et de spécifications impressionnantes. La caractéristique remarquable de l'iQOO 12 est son utilisation du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ce qui en fait le premier smartphone en Inde à disposer de ce puissant processeur.

L’un des points forts de l’iQOO 12 est son affichage. Il dispose d'un écran LTPO AMOLED de 6.78 pouces avec une luminosité maximale de 3,000 144 nits. L'appareil prend également en charge un taux de rafraîchissement variable de 12 Hz, garantissant une expérience utilisateur fluide et fluide. De plus, l'iQOO 10 prend en charge HDRXNUMX+ pour des visuels époustouflants.

En termes de sécurité, l'iQOO 12 dispose d'un capteur d'empreintes digitales intégré qui offre plus de commodité et un accès rapide à l'appareil.

Sous le capot, l'iQOO 12 est alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ainsi qu'un GPU Adreno. Il offre jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne, garantissant des performances élevées et un espace suffisant pour tous vos fichiers et applications. L’appareil fonctionne également sur le dernier skin personnalisé OriginOS 14 basé sur Android 4.0, offrant une expérience utilisateur fluide et optimisée.

L'iQOO 12 est équipé d'un chipset Q1 dédié qui améliore l'expérience de jeu, offrant des graphismes fluides et des performances améliorées.

En matière de photographie, l’iQOO 12 dispose d’une impressionnante configuration de triple caméra arrière. Il dispose d'un capteur Omnivision 50MP avec une large ouverture f/1.68, une stabilisation optique de l'image (OIS) et un flash LED. L'appareil comprend également un appareil photo ultra grand angle de 50 MP avec une ouverture f/2.0 et un téléobjectif 64x de 3 MP avec des capacités de zoom numérique allant jusqu'à 100x. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un jeu de tir frontal de 16 MP.

Pour que l'appareil reste alimenté toute la journée, l'iQOO 12 est équipé d'une batterie de 5,000 120 mAh prenant en charge une charge rapide de XNUMX W. Cela garantit un temps d'arrêt minimal et permet aux utilisateurs de recharger rapidement leur appareil en cas de besoin.

L'iQOO 12 est disponible en deux variantes de stockage et est disponible en couleurs blanc et noir. La version 12 Go + 256 Go est au prix de 52,999 16 ₹, tandis que la variante 512 Go + 57,999 Go est disponible pour XNUMX XNUMX ₹. L'appareil peut être acheté sur Amazon.

Avec son chipset puissant, son affichage à taux de rafraîchissement élevé et sa configuration impressionnante de caméra, l'iQOO 12 est un smartphone qui attirera certainement l'attention des passionnés de technologie et des joueurs mobiles.