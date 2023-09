L'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus seront dotés de 8 Go de mémoire et d'une puce A17 Bionic

Selon un analyste technique de Haitong International Securities, les prochains modèles d'iPhone 16 et d'iPhone 16 Plus seront dotés de 8 Go de mémoire et seront alimentés par une puce A17 Bionic fabriquée à l'aide du processus N3E de TSMC. Cela marque une augmentation significative de la RAM par rapport aux modèles d'iPhone actuels.

Les modèles d'iPhone standard disposent de 6 Go de mémoire depuis l'iPhone 13 en 2021, et cette tendance devrait se poursuivre avec l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Cependant, ce sont les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max qui seront les premiers à embarquer 8 Go de mémoire. Cela signifie que la puce A17 Bionic et la mémoire accrue des modèles Pro en 2023 se répercuteront sur les modèles standard un an plus tard.

Les puces A17 et A18 Bionic utilisées dans la gamme iPhone 16 seront fabriquées à l'aide du processus N3E de TSMC, qui est un nœud amélioré de 3 nm. La puce A17 Bionic, qui devrait être utilisée dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, sera la première puce d'Apple fabriquée selon un processus de fabrication en 3 nm. Cela se traduira par des améliorations significatives des performances et de l’efficacité par rapport aux puces de la génération précédente.

Il convient de noter que la puce A17 Bionic utilisée dans l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sera fabriquée à l'aide du processus N3B de TSMC. Cependant, Apple passera au processus N3E pour les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Le processus N3B est le nœud 3 nm original de TSMC créé en partenariat avec Apple, tandis que N3E est un nœud plus simple et plus accessible que la plupart des autres clients TSMC utiliseront. N3E offre de meilleures performances mais présente des compromis en termes d'efficacité par rapport au N3B.

Ce changement dans le processus de fabrication de la puce A17 Bionic était initialement considéré comme une mesure de réduction des coûts. Cependant, il semble qu'Apple soit prêt à effectuer ce changement, ce qui pourrait entraîner une efficacité réduite mais de meilleures performances globales.

La décision d'utiliser le procédé N3E pour la puce A17 Bionic correspond également aux rumeurs partagées sur Weibo en juin. Il a été supposé qu'Apple procéderait à ce changement, même si cela était considéré comme improbable à l'époque.

Le choix d'Apple de passer du N3B au N3E implique également que l'entreprise devra repenser ses futures puces pour profiter des avancées de TSMC. N3B a été conçu comme un nœud d'essai et n'est pas compatible avec les processus successeurs de TSMC tels que N3P, N3X et N3S.

À l'origine, Apple prévoyait d'utiliser le processus N3B pour la puce A16 Bionic, mais en raison de problèmes de timing, ils ont dû revenir au N4. Il est possible qu'Apple utilise la conception de base du processeur et du GPU N3B initialement prévue pour la puce A16 Bionic pour les puces A17 initiales, avant de passer aux conceptions A17 originales avec N3E plus tard en 2024.

En conclusion, l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus devraient offrir une augmentation significative de la mémoire avec 8 Go et seront alimentés par la puce A17 Bionic fabriquée selon le procédé N3E de TSMC. Ce changement dans le processus de fabrication peut entraîner une amélioration des performances, même s'il pourrait y avoir des compromis en termes d'efficacité.

Sources:

– MacRumors via Jeff Pu, société d'investissement de Hong Kong Haitong International Securities