Présentation de la gamme iPhone 15 : tout ce que vous devez savoir

Lors du récent événement « Wonderlust » d'Apple, le géant de la technologie a dévoilé sa très attendue gamme iPhone 15. La gamme se compose de quatre nouveaux modèles : les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max, chacun présentant des changements esthétiques et des mises à jour technologiques. Parallèlement à ces changements, des mises à jour importantes ont été apportées au cordon de chargement de l'appareil. Les précommandes pour les quatre modèles débuteront le 15 septembre, avec une disponibilité en ligne et en magasin à partir du 22 septembre.

L'iPhone 15 coûtera 799 $, tandis que le 15 Plus débutera à 899 $. L'iPhone 15 Pro aura un prix de départ de 999 $ et le Pro Max débutera à 1,199 XNUMX $.

Côté couleurs, les modèles standards seront disponibles en rose, noir, blanc, bleu et jaune. Ils comporteront des côtés en aluminium et un dos en verre, similaires aux modèles d’iPhone 14. Les modèles d'iPhone Pro seront disponibles en gris foncé, noir, bleu foncé et gris clair et comporteront des côtés en titane.

L'iPhone 15 aura un écran de 6.1 pouces, tandis que le 15 Plus aura un écran de 6.7 pouces. Les deux modèles seront équipés d’un système de caméra amélioré, permettant un zoom optique plus important et une plus grande profondeur de champ. Le modèle standard passera à un capteur de caméra principale de 48 mégapixels, fournissant des images de résolution plus élevée par rapport à son prédécesseur.

Un changement de conception notable est l'introduction de Dynamic Island, une encoche repensée en haut de l'écran qui occupe moins d'espace visuel. Cette fonctionnalité a été introduite pour la première fois avec les modèles iPhone 14 Pro et sert d’outil pour suivre l’activité en cours.

Les modèles de base de l’iPhone 15 seront alimentés par la puce A16, qui est également utilisée dans les modèles iPhone 14 Pro. De plus, ces modèles incluront un nouveau semi-conducteur à bande ultra-large « U2 », améliorant la fonction de suivi de localisation dans l'application Find My.

Apple a également introduit l’assistance routière comme nouvelle fonctionnalité, disponible pour les utilisateurs d’iPhone 15. Cette fonctionnalité permet aux conducteurs de déclencher une assistance par SMS, même dans les zones sans service cellulaire, et de partager leur position par satellite. La fonctionnalité sera lancée en partenariat avec AAA et sera accessible pendant une durée de deux ans.

Passant aux modèles iPhone 15 Pro, ces appareils comporteront des côtés en titane au lieu d’acier inoxydable, ce qui donnera un téléphone plus léger avec une netteté réduite sur les bords. La puce A17 incluse dans ces modèles promet une expérience de jeu mobile améliorée, et les modèles Pro introduiront un mode veille avec des widgets accessibles. Notamment, le commutateur sonnerie/muet sera remplacé par un « bouton d’action » programmable.

Les modèles iPhone 15 Pro conserveront trois caméras, le capteur de la caméra principale étant mis à niveau à 48 mégapixels. Les objectifs téléobjectif et ultra-large recevront également des améliorations, avec des mégapixels accrus par rapport à l'iPhone 14 Pro. La variante Pro Max offrira un système de téléobjectif amélioré avec des capacités de zoom matériel améliorées, permettant de plus grandes capacités de zoom.

Enfin, conformément aux lois communes sur les chargeurs de l’Union européenne, tous les nouveaux iPhones passeront du chargement Lightning au chargement USB-C.

En conclusion, la gamme iPhone 15 apporte une série d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités à l'appareil phare d'Apple. Des capacités améliorées de l'appareil photo aux processeurs améliorés et aux modifications de conception, ces nouveaux modèles offrent des développements passionnants pour les passionnés d'Apple. Les précommandes commenceront bientôt et les consommateurs peuvent s’attendre à découvrir les dernières innovations de la série iPhone 15.

