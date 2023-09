Apple va lancer l'iPhone 15 avec des mises à niveau et des prix plus élevés

Apple s'apprête à lancer mardi son dernier smartphone, l'iPhone 15. Les analystes prédisent que le nouveau modèle sera accompagné de diverses améliorations mais également d'une augmentation des prix pour certaines versions. Outre l’iPhone 15, Apple devrait également dévoiler de nouvelles versions de l’Apple Watch et des AirPods.

Selon certaines informations, l'iPhone 15 comportera un appareil photo amélioré et un port de chargement USB-C. Alors que les prix des iPhone 15 et iPhone 15 Plus standards resteront inchangés, les modèles haut de gamme, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, devraient connaître une augmentation de prix significative. L'iPhone 15 Pro pourrait connaître une augmentation de prix allant jusqu'à 100 $, portant son prix total à 1,099 15 $, tandis que l'iPhone 200 Pro Max pourrait connaître une augmentation allant jusqu'à 1,299 $, pour atteindre un prix de XNUMX XNUMX $.

Les versions les plus chères de l’iPhone 15 offriront un stockage étendu, une durée de vie de la batterie plus longue, des vitesses de transfert de données plus rapides et des cadres en titane. Apple espère inciter les consommateurs vers ces options plus coûteuses. Les modèles Pro fonctionneront également sur le nouveau processeur chipset A17 Bionic.

Toutes les versions de l'iPhone 15 comprendront un port de chargement USB-C, offrant une flexibilité aux consommateurs qui préfèrent les chargeurs non Apple. Une autre nouvelle fonctionnalité est Dynamic Island, une section en haut de l'écran qui fournit des alertes ou des mises à jour de progression.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré que l'iPhone fait désormais partie intégrante de la vie des gens, car il stocke des informations importantes telles que les données de santé et bancaires et est utilisé pour les paiements. Malgré cela, Apple a été confronté à une baisse prolongée des ventes d'iPhone, comme le montre le récent rapport sur les résultats, où les revenus de l'iPhone ont chuté de 2.4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'annonce de l'iPhone 15 aura lieu mardi à 1 h HE et pourra être consultée en ligne sur le site Web d'Apple. Le nouvel iPhone devrait être mis en vente vers le 22 septembre.

