Apple annonce le prix et la disponibilité de l'iPhone 15

Apple a dévoilé les prix et la disponibilité de ses nouveaux modèles d'iPhone 15. L'iPhone 15 Pro Max débutera à 1,199 256 $ aux États-Unis avec 15 Go de stockage, tandis que le plus petit iPhone 999 Pro débutera à 128 $ avec 128 Go de stockage. La configuration 14 Go pour l'iPhone XNUMX Pro Max ne sera plus disponible à l'achat.

Tous les nouveaux modèles d'iPhone 15 seront disponibles à la commande à partir du vendredi 15 septembre et seront lancés le vendredi 22 septembre dans plus de 40 pays et régions.

En plus des informations sur les prix et la disponibilité, des rumeurs circulent selon lesquelles l'iPhone 15 Pro pourrait être jusqu'à 10 % plus léger que l'iPhone 14 Pro grâce à un nouveau cadre central en titane grade 5. MacRumors a obtenu les dimensions exactes des modèles d'iPhone 15.

L'événement Apple est prévu le mardi 12 septembre à 10 heures, heure du Pacifique. L'événement sera diffusé en direct sur YouTube et sur le site Web d'Apple. Les fans de téléphones plus petits pourraient être déçus, car des rumeurs suggèrent que l'iPhone Mini pourrait être abandonné après trois ans de fonctionnement.

Le personnel des magasins Apple serait formé pour informer les clients du passage aux accessoires de chargement USB-C pour la série iPhone 15. Les clients seront avertis que les câbles de chargement Lightning existants ne seront pas compatibles avec les nouveaux appareils.

Avec l'annonce des prix et de la disponibilité, les fans d'Apple peuvent désormais se préparer à commander leurs nouveaux modèles d'iPhone 15 et découvrir les dernières fonctionnalités et améliorations offertes par les smartphones phares d'Apple.

Définitions:

– iPhone 15 : La dernière série de smartphones lancée par Apple.

– iPhone 15 Pro Max : Le modèle le plus grand et le plus avancé de la série iPhone 15.

– iPhone 15 Pro : Le modèle plus petit et plus abordable de la série iPhone 15.

– Titane grade 5 : Un type d’alliage de titane connu pour ses propriétés de résistance et de légèreté.

Sources: Apple News, MacRumors