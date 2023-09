Apple présente l'iPhone 15 Pro avec la puce A17 Pro : des performances plus rapides et une capacité de lancer de rayons

Apple a dévoilé le dernier ajout à sa gamme d'iPhone, l'iPhone 15 Pro, doté de la puissante puce A17 Pro. Cette nouvelle puce Apple Silicon est fabriquée selon un procédé de pointe de 3 nanomètres et possède un nombre impressionnant de 19 milliards de transistors. La puce A17 Pro offre non seulement une augmentation de 10 % des performances des cœurs hautes performances, mais présente également une amélioration remarquable de 20 % des performances du GPU. Grâce à ces améliorations, l’iPhone 15 Pro est prêt à maintenir sa position de smartphone le plus rapide du marché.

L’un des principaux points forts de la puce A17 Pro est sa capacité à prendre en charge le raytracing accéléré par le matériel, une fonctionnalité auparavant uniquement disponible sur les consoles de jeu et les PC haut de gamme. Grâce à cette technologie, l’iPhone 15 Pro peut offrir un rendu d’éclairage très réaliste en temps réel, ce qui en fait le premier smartphone à atteindre ce niveau de capacité graphique.

De plus, Apple a équipé la puce A17 Pro d'un contrôleur USB-3, permettant des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 10 Gbit/s via le port USB-C de l'iPhone 15 Pro. Cela représente une amélioration significative par rapport aux anciennes vitesses USB-2 prises en charge par le port Lightning, offrant aux utilisateurs une connexion plus rapide et plus efficace pour transférer des fichiers et du contenu multimédia.

L'iPhone 15 Pro, alimenté par la puce A17 Pro, sera disponible en précommande à partir de ce vendredi, et les ventes en magasin débuteront le 22 septembre. Alors qu'Apple continue de repousser les limites de la technologie des smartphones, l'iPhone 15 Pro promet de offrez une expérience utilisateur inégalée grâce à ses performances exceptionnelles et ses fonctionnalités de pointe.

