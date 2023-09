Selon la rumeur, Apple offrirait jusqu'à 8 Go de RAM pour les modèles iPhone 15 Pro

Selon des rumeurs récentes, Apple envisagerait de proposer jusqu'à 8 Go de RAM pour ses modèles d'iPhone 15 Pro. Bien qu'il n'y ait aucun changement dans les configurations de stockage interne, les clients auront toujours le choix entre une gamme d'options.

Les rapports suggèrent qu'Apple a testé les options de stockage existantes pour la nouvelle gamme d'iPhone, ce qui signifie que l'option de 2 To évoquée précédemment ne sera pas disponible. Au lieu de cela, les clients peuvent choisir parmi les options de 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.

Bien qu'il ne soit pas clair quel modèle spécifique recevra l'augmentation de la RAM, il a été mentionné qu'Apple avait testé à la fois 6 Go et 8 Go de DRAM LPDDR5. Les spéculations suggèrent que les différentes options de RAM pourraient être basées sur la capacité de stockage choisie, de la même manière que cela fonctionne avec l'iPad Pro.

En termes de fournisseurs, Apple travaillerait avec des fabricants tels que Samsung, Micron et SK Hynix pour la RAM. Ces sociétés sont également des fournisseurs potentiels de stockage, aux côtés de Western Digital et Kioxia.

À l’approche de l’annonce officielle de la gamme iPhone 15, il sera intéressant de voir si ces rumeurs se vérifient. Les fans d'Apple attendent avec impatience le dévoilement des nouveaux appareils et la confirmation de leurs spécifications.

