Apple proposera des modèles d'iPhone fabriqués en Inde le jour du lancement

Apple a franchi une étape importante dans l'expansion de son infrastructure de chaîne d'approvisionnement au-delà de la Chine en vendant de nouveaux modèles d'iPhone fabriqués en Inde le jour du lancement. Même si Apple fabrique des iPhones en Inde depuis un certain temps, les calendriers de production sont généralement en retard par rapport aux principales installations d'assemblage en Chine. Cependant, l'intervalle de temps entre la disponibilité des modèles d'iPhone fabriqués en Inde et leur lancement en septembre s'est progressivement réduit au fil des ans. L’année dernière, les modèles d’iPhone 14 fabriqués en Inde n’étaient disponibles dans la chaîne d’approvisionnement qu’environ six à huit semaines après leurs débuts.

Cette année, la tendance se poursuit puisque l’iPhone 15 sera la première fois qu’un appareil Apple de dernière génération produit en Inde sera disponible le premier jour de vente. La production des iPhone 15 en Inde a commencé début août. Cependant, il convient de noter que même si les usines indiennes produisent l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, l’assemblage des modèles d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max les plus haut de gamme dépend toujours de la Chine.

Néanmoins, la disponibilité des iPhone 15 fabriqués en Inde au lancement constitue une étape importante vers les plans à long terme d'Apple visant à réduire la dépendance à l'égard de la Chine pour la fabrication. Actuellement, les fournisseurs Apple en Inde représentent environ 7 % du nombre total d’iPhone fabriqués dans le monde.

