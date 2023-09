Apple va lancer la série iPhone 15

Apple s’apprête à lancer cette semaine sa nouvelle série de smartphones, l’iPhone 15. L'événement de lancement, appelé « Vendorlast », est prévu mardi soir (heure de l'Inde) à 10h30. La société devrait annoncer la date de sortie et le prix de la série iPhone 15 lors de l’événement. Selon les rumeurs, la série iPhone 15 comporterait un port de chargement de type C, similaire aux smartphones Android. Il devrait également avoir des fonctionnalités de caméra améliorées.

En plus de ces fonctionnalités, la série iPhone 15 sera également compatible avec les AirPods et les Apple Watches. De nombreux produits Apple devraient être lancés parallèlement à la série iPhone 15.

Date de lancement et prix

L'événement de lancement de l'iPhone 15 est prévu le 12 septembre à 10h30 (heure de l'Inde). Le prix de la série iPhone 15 devrait être 100 $ plus élevé que celui des modèles précédents. Cependant, l’entreprise n’a pas confirmé cette augmentation de prix. On s’attend également à ce que les prix des autres séries d’iPhone diminuent en conséquence.

Selon les rumeurs, le modèle de base de l'iPhone 15 commencerait à 899 $ ou 90,000 15 INR. Le prix de l'iPhone 999 Plus peut commencer à XNUMX $.

Nouvelles fonctionnalités

Le modèle de base de l’iPhone 15 aura un écran de 6.1 pouces et 128 Go de stockage. L'iPhone 15 comportera également un écran de 6.7 pouces et une autonomie améliorée. Il sera alimenté par la puce A17 Bionic. Le téléphone devrait également recevoir des mises à niveau logicielles telles que le téléobjectif Titanium Edge et Max Persicope.

Où regarder l'événement de lancement

L’événement de lancement de l’iPhone 15 peut être regardé gratuitement sur Apple TV et sur la chaîne YouTube officielle d’Apple. Le lien de diffusion en direct de l'événement « Wonderlust » est disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=ZiP1l7jlIIA. Restez à l'écoute des dernières mises à jour !

