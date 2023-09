Apple Event 2023 : lancement de l'iPhone 15 Series et de l'Apple Watch Series 9

L'Apple Event 2023 a attiré l'attention du monde entier, en particulier des fans d'Apple et de ceux intéressés par l'achat d'un nouvel iPhone. Lors de cet événement, Apple lancera sa très attendue série iPhone 15 et la dernière itération de son Apple Watch, la Series 9.

Selon certaines informations, l'iPhone 15 sera disponible en Inde immédiatement après son lancement mondial. Il s’agit d’un changement significatif par rapport aux stratégies de lancement précédentes, dans lesquelles les ventes d’iPhone en Inde commençaient bien plus tard que la sortie mondiale. Bloomberg, citant des sources fiables, a révélé que l'assemblage de l'iPhone 15 avait lieu en Inde, permettant la disponibilité rapide de ce modèle dans le pays.

Cependant, on ne sait pas si toutes les variantes, y compris l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro, l'iPhone 15 Plus et l'iPhone Pro Max, seront immédiatement disponibles en Inde. Historiquement, les variantes Pro ont fait leurs débuts en Inde un peu plus tard et leur assemblage n'a pas lieu dans le pays.

L'événement Apple 2023 débutera à 10h30, heure normale de l'Inde. Les téléspectateurs peuvent regarder l'événement en direct sur le site officiel d'Apple et sur YouTube. L'événement sera diffusé en direct directement depuis Apple Park, le siège de l'entreprise. Nous fournirons également des mises à jour en direct sur notre site Web, vous tenant informé des dernières fonctionnalités et annonces concernant l’iPhone 15 et d’autres produits.

Sources : Bloomberg