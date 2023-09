Événement de lancement de l'iPhone 15 2023 : nouvelle série de smartphones dévoilée

Apple s'apprête à dévoiler sa prochaine série de smartphones très attendue, l'iPhone 15, lors d'un événement appelé « Wonderlust ». L'événement aura lieu à 10h30 IST, et la société devrait annoncer la date de vente de la série iPhone 15. Des fuites suggèrent que les nouveaux iPhones pourraient être dotés d’un port de chargement Type-C de type Android et de fonctionnalités d’appareil photo améliorées.

En plus de l'iPhone 15, Apple lancera également d'autres produits tels que des Airpods et des montres. Cependant, la principale attraction de l’événement sera sans aucun doute la série iPhone 15.

Les fans d'Apple pourront regarder gratuitement l'événement de lancement de l'iPhone 15 en direct sur Apple TV et sur la chaîne YouTube officielle d'Apple. L'événement aura lieu le 12 septembre à 10h30 IST.

Les experts et les analystes prédisent que le prix de la série iPhone 15 sera 100 $ plus élevé que celui des modèles précédents. En Inde, le modèle de base de l'iPhone 15 devrait commencer à 899 $ ou Rs 90,000 15, tandis que l'iPhone 999 Plus pourrait coûter XNUMX $.

Le modèle de base de l’iPhone 15 comportera un écran de 6.1 pouces et 128 Go de stockage, tandis que l’iPhone 15 Plus sera doté d’un écran plus grand de 6.7 pouces. Selon les rumeurs, l'iPhone 15 serait doté de la puce bionique A17, d'une durée de vie de la batterie améliorée, de bords en titane, de capacités d'appareil photo améliorées et de diverses mises à niveau logicielles.

Il y a également des spéculations autour de l’iPhone 15 Pro Max, qui pourrait être équipé d’un téléobjectif périscope. Cet appareil devrait attirer beaucoup d’attention lors de l’événement.

Dans l’ensemble, l’événement de lancement de l’iPhone 15 promet de dévoiler une nouvelle et passionnante série de smartphones dotés de fonctionnalités et de capacités améliorées. Les passionnés d’Apple du monde entier attendent avec impatience l’annonce officielle et plus de détails sur l’iPhone 15.

