Événement Apple : lancement de l'iPhone 15 et passage de Lightning à USB-C

By

Apple s'apprête à faire une annonce majeure lors de son prochain événement, en dévoilant le très attendu iPhone 15. L'un des changements les plus importants attendus avec ce nouveau modèle est le passage du port Lightning au port USB-C. Bien que ce changement puisse enthousiasmer ceux qui recherchent une consolidation des appareils, il est susceptible de frustrer les utilisateurs qui devront investir dans de nouveaux câbles.

Aux côtés des iPhone 15 et 15 Pro, Apple devrait également présenter les dernières versions de sa populaire montre intelligente, notamment l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Ces mises à jour devraient se concentrer sur des améliorations internes plutôt que sur des changements de conception drastiques.

En plus des nouveaux appareils, Apple dévoilerait une gamme d'accessoires fabriqués à partir de matériaux plus durables. Il peut également y avoir des mises à jour du boîtier AirPods Pro, le faisant passer à la connectivité USB-C.

L'événement, qui devrait débuter à 1 h HE / 10 h HP, sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube d'Apple. Les participants à la présentation en personne recevront probablement des informations légèrement avant la version diffusée en streaming. Pour rester informé des dernières nouvelles et détails, suivez les reportages en direct de l'équipe événementielle d'Apple, y compris des photos et des vidéos.

Sources:

- Le bord