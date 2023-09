L'événement Apple de septembre révèle des mises à jour pour l'iPhone, les AirPods et l'Apple Watch

By

Lors de l'événement très attendu d'Apple du 12 septembre, l'accent a été principalement mis sur le lancement du nouvel iPhone 15. Cependant, Apple a également dévoilé des mises à jour d'autres produits, notamment la gamme AirPods et Apple Watch.

L’une des mises à jour majeures qui viendraient avec la gamme iPhone 15 est l’ajout de l’USB-C. Cela signifie que les nouveaux iPhones passeront enfin à la norme USB-C, largement utilisée, en remplacement du connecteur Lightning propriétaire d'Apple. Ce changement est conforme à la réglementation à venir de l'Union européenne. L'iPhone 15 coûte à partir de 799 $ pour un modèle de 128 Go, tandis que l'iPhone 15 Plus commence à 899 $ pour une version de 128 Go.

En plus des mises à jour pour iPhone, Apple a annoncé que les AirPods Pro seraient désormais livrés avec un étui de chargement USB-C. Cela correspond à l'évolution progressive d'Apple vers l'utilisation du connecteur USB-C sur tous ses appareils, notamment le Mac, l'iPad et des accessoires tels que la télécommande Apple TV 4K. Apple a également présenté une paire révisée de ses EarPods filaires qui incluent USB-C.

La gamme Apple Watch a également reçu quelques mises à jour, avec des rumeurs suggérant un boîtier en titane plus foncé pour la montre phare Watch Ultra 2 et une puce S9 mise à jour pour la Watch Series 9. Apple a présenté de nouveaux bracelets FineWoven fabriqués à partir d'un tissu doux appelé microsergé. Ces bracelets seront disponibles en différentes couleurs et serviront de remplacement aux offres de cuir de qualité en déclin.

Dans l'ensemble, l'événement Apple de septembre a présenté une gamme de mises à jour et de nouvelles fonctionnalités pour ses produits. De l'ajout de l'USB-C à la gamme iPhone 15 à l'introduction des bracelets FineWoven pour l'Apple Watch, Apple continue d'innover et d'améliorer ses appareils.

Définitions:

– USB-C : une norme de connecteur universelle qui permet le chargement, le transfert de données et la sortie audio/vidéo.

– Connecteur Lightning : connecteur propriétaire d'Apple utilisé pour le chargement et le transfert de données sur les appareils Apple.

– FineWoven : un matériau en tissu doux introduit par Apple pour remplacer le cuir sur les bracelets Apple Watch et les étuis pour iPhone.

